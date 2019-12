Dana White salue 2019 comme la “ plus grande année '' de l'histoire de l'UFC

Le président de l'UFC, Dana White, a déclaré que 2019 était la "plus grande année de l'histoire de la société". Un blanc jubilatoire a fait cette déclaration dans un post Instagram mardi après-midi.

Voir ci-dessous:

"2019 a été la plus grande année de l'histoire de l'entreprise", a écrit White dans la légende de son article, qui comprenait une complication de certains des meilleurs moments de l'année de l'UFC. «Je veux remercier tous les combattants, les fans, les médias et mon personnel chez @ufc. Je ne peux pas attendre 2020! #StillKickinAss Joyeuses Fêtes à tous! »

Bien que 2019 n'ait pas comporté une seule apparition du golden payeur à la carte de l'UFC Conor McGregor, c'était incontestablement une grande année de la promotion.

Cela a marqué le début de l'accord de diffusion de l'UFC avec ESPN, qui tient certainement compte de cette affirmation de White. Il présentait des performances de stars de combattants comme Israel Adesanya et Jorge Masvidal. Il comprenait le tout premier titre BMF. Et bien sûr, il était plein à craquer avec des KO à couper le souffle, des soumissions subtiles et des guerres de va-et-vient.

Étonnamment, 2020 semble être une année encore plus grande pour Dana White et l'UFC, car le premier trimestre de la nouvelle année comprend déjà des apparitions de superstars comme Conor McGregor, Jon Jones et Khabib Nurmagomedov, tandis que des stars comme Masvidal, Adesanya, Daniel Cormier, Stipe Miocic et Amanda Nunes devraient tous se battre à nouveau dans les prochains mois.

Êtes-vous d'accord avec Dana White sur le fait que 2019 a été la plus grande année de l'histoire de l'UFC? Pensez-vous que 2020 sera encore plus grand? Faites le nous savoir dans la section "Commentaires!

