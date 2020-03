Dana White se penchant vers la réservation de Figueiredo vs Benavidez UFC flyweight championship rematch

Après le combat pour le titre de poids mouche entre Deiveson Figueiredo et Joseph Benavidez le week-end dernier (sam.

C’est selon Adam Hill du Las Vegas Review Journal, qui a entendu le mot directement de la bouche du cheval.

Le président de l’UFC, Dana White, dit qu’il penche pour la réservation d’un match revanche Benavidez-Figueiredo pour le titre de 125 livres

Oui, Figueiredo a éliminé Benavidez au deuxième tour (voir à nouveau ici), mais comme “Deus Da Guerra” n’a pas réussi à faire du poids, il n’était pas éligible pour gagner la sangle. Cela étant dit, Benavidez aurait été couronné champion s’il avait gagné.

Pourtant, on ne peut pas nier le fait qu’un coup de tête par inadvertance a joué un grand rôle dans le combat, car “Joe B-Wan Kenobi” a été cassé grand ouvert après que les deux hommes se soient affrontés. Un instant plus tard, on pouvait voir un Benavidez visiblement secoué vérifier le sang, lorsque Figueiredo a profité de la situation et a livré une main droite droite qui a terrassé son ennemi, en le poursuivant avec quelques frappes supplémentaires pour gagner la victoire.

L’échec de l’échelle de Deiveson lui a également coûté beaucoup d’argent en bonus et en argent Reebok, ainsi que 30% de sa bourse. Tout compte fait, le bombardier brésilien a perdu le titre de la division et près de 100 000 $, car sa performance à élimination directe aurait pu être en ligne pour gagner un bonus de 50 000 $ “Performance de la nuit”.

Pour sa part, Figueiredo est plus qu’heureux de le faire courir pour prouver qu’il est en effet le meilleur combattant à 125 livres en compétition à l’intérieur de l’Octogone. Et il est sûr de dire que Benavidez aimerait une autre chance de réaliser ses propres rêves de championnat.

