Dana White «sécurise une île privée» pour des combats au-delà de l’UFC 249

Le président de l’UFC, Dana White, insiste sur le fait que l’UFC 249 ne sera pas un retour ponctuel à l’action: le calendrier des combats battra à nouveau son plein à partir du 18 avril.

Mais où ces combats auront-ils lieu? Selon White, le court terme verra les événements se dérouler au même endroit encore inconnu que l’UFC 249 le 18 avril. Cependant, après cela, il affirme que la promotion va s’installer sur une île privée.

“J’ai verrouillé ce lieu (qui accueillera l’UFC 249) pendant deux mois”, a déclaré White à TMZ lundi. “J’ai cette salle depuis deux mois, et nous nous installons ici. Nous allons pomper des combats chaque semaine. Je suis également à un ou deux jours de la sécurisation d’une île privée. J’ai une île privée que j’ai sécurisée. Nous faisons installer l’infrastructure maintenant, donc je vais commencer à faire des combats internationaux aussi avec les combattants internationaux.

«Je ne vais pas pouvoir envoyer les combattants internationaux, tous aux États-Unis, donc j’ai une île privée. Je vais commencer à les faire voler dans l’île privée et à faire des combats internationaux à partir de là. Donc, depuis le 18 avril, l’UFC est de nouveau opérationnel. … Nous avons tous nos propres avions et tout ce que nous allons voler sur l’île avec les combattants. »

Lorsqu’on lui a demandé des détails sur l’UFC 249 et les événements aux États-Unis, White s’est abstenu de révéler des détails supplémentaires.

“L’UFC 249 se trouve à ESPN”, a déclaré White.

La préoccupation générale à propos de l’organisation mettant sur UFC 249 – et de tout événement – est qu’ils se produiront au milieu de la pandémie de coronavirus. L’UFC a déjà été forcée de reporter trois événements, qui ont suivi la tendance de presque toutes les grandes ligues et événements sportifs mondiaux au cours des prochains mois.

En plus de se dérouler à huis clos sans ventilateur, White a déclaré que des précautions seront en place pour la destination américaine, ainsi que pour l’emplacement de l’île.

“Tout le monde va être testé et testé et testé”, a déclaré White. «Nous allons nous assurer que des athlètes en bonne santé, des membres de commissions sportives en bonne santé, des juges en bonne santé, des arbitres, mes employés de production et tout le monde là-bas seront en bonne santé. Nous allons nous assurer que tout le monde sera en sécurité avant, pendant et après les combats. “

L’UFC 249 devait à l’origine être titré par Khabib Nurmagomedov contre Tony Ferguson pour le titre léger. Nurmagomedov est en lock-out en Russie et incapable de rivaliser, cependant, et maintenant Ferguson contre Justin Gaethje pour la ceinture provisoire de 155 livres fait la une de la carte de fortune.

Nurmagomedov a reçu la majorité du contrecoup pour une cinquième annulation d’un combat avec Ferguson, mais White a dit que ce n’était pas sur lui. Il a dit que la situation était extrême, et que la lutte en train de s’effondrer n’était qu’un événement malheureux auquel il avait dû faire face.

“Ce n’est pas la faute de Khabib”, a déclaré White. «Ce n’est la faute de personne. Ce n’est pas quelque chose que vous pouvez préparer, planifier ou qui que ce soit peut rêver. Las Vegas est fermée. Aucun casino n’est ouvert pendant un mois ou plus. Je n’ai jamais pensé voir cela de mon vivant. »

