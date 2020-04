Dana White sécurise une île privée pour des événements, ajoute que des combattants de l’UFC 249 seront testés pour Covid-19

Le président de l’UFC, Dana White, travaille à sécuriser une île privée pour les prochaines cartes UFC et a également déclaré que les combattants de l’UFC 249 seront testés pour le coronavirus.

TMZ Sports a rapporté lundi soir que White était sur le point de fermer une île privée pour accueillir les prochains événements de l’UFC. Cela ne comprendrait pas l’UFC 249 et l’UFC Nebraska, qui sont tous deux provisoirement programmés pour déménager dans un autre endroit qui n’a pas été annoncé. Après les deux prochains mois de cartes UFC dans cet endroit mystérieux, White prévoit d’organiser des événements UFC sur une île privée chaque semaine après cela.

Les Blancs prévoient de faire voler les combattants et leurs équipes sur des plans privés vers cette île mystérieuse. Pour l’instant, on ne sait pas où cette île sera située.

Quant à l’UFC 249, White a déclaré que la promotion testerait tous les combattants de la carte pour le coronavirus, ce qui préoccupait les fans et les médias. En plus des combattants, le personnel de production sera également testé pour le coronavirus. Selon White, la santé et la sécurité sont actuellement la plus haute priorité de l’UFC.

Lundi a été une journée absolument folle pour les nouvelles du MMA, avec White annonçant la carte UFC 249 complète, y compris un combat pour le titre intérimaire léger entre Tony Ferguson et Justin Gaethje. Mais l’idée d’une île privée organisant des événements UFC est venue de nulle part. Les fans ont toujours plaisanté en disant que l’UFC pouvait tenir ses combats sur une barge au milieu de l’océan, et il semble que cela soit aussi proche que possible. Dites ce que vous voulez à propos de White, mais sa détermination à maintenir l’UFC en vie a été amusante à regarder.

Que pensez-vous de ce plan de Dana White pour organiser les prochains événements UFC sur une île privée?