Dana White s’en prend à ceux qui ont critiqué la réponse de l’UFC au coronavirus

Dans un chat en direct sur Instagram avec Kamaru Usman (via MMA Fighting), le président de l’UFC, Dana White, a dénoncé les médias pour avoir critiqué la décision de l’UFC de continuer à organiser des événements pendant la pandémie de coronavirus. Voici les faits saillants:

Sur les critiques actuelles de la réponse de l’UFC à COVID-19: “Allez en ligne et regardez certaines de ces personnes – et ce n’est pas un coup, c’est juste un fait – les personnes les plus faibles et les plus faibles sur Terre couvrent le sport le plus grand et le plus mauvais de la Terre. Qu’attendez-vous qu’ils disent? Que pensez-vous qu’ils vont dire? J’ai plus de 350 employés qui travaillent pour moi. Des entreprises de plusieurs milliards de dollars licencient actuellement tous leurs employés. Nous n’avons pas mis à pied une personne à l’UFC. Chaque combattant qui se bat pour moi se battra trois fois cette année. Notre horaire continuera. Tout le monde va être payé. Nous allons comprendre cela et nous serons le premier sport à revenir et à f * ck cette merde. Tout continuera. “

Activé si l’UFC a répondu correctement: «Écoutez les médias peuvent parler autant de merde qu’ils le souhaitent. Ils ne nourrissent pas les familles. Ils ne s’occupent pas de f * cking les gens. Ils n’ont pas de gens qui comptent sur eux. Ils n’ont pas de personnes à soutenir. Nous faisons la bonne chose en ce qui concerne les tests médicaux et tout. C’est tout ce que nous faisons. Ce n’est rien de nouveau. Nous le faisions bien avant le coronavirus. Nous prenions soin des gens et veillons à ce que tout le monde soit en bonne santé. Chaque combat avec moi sur la route reçoit de bien meilleurs soins médicaux qu’à la maison s’ils sont avec moi. »

En jurant d’aider ceux qui en ont besoin: «J’ai dit à toute notre liste – si vous ou vos proches avez des situations ou quelque chose de mal, appelez-moi. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour que vous preniez soin de vous. Nous y parviendrons. Nous le ferons. Tous mes gens qui sont avec moi, pas besoin de s’inquiéter. Profitez de votre famille, passez votre temps. Ce sont de grandes vacances jusqu’à ce que cette chose explose et nous serons de retour sur la bonne voie et nous botterons des fesses comme nous le faisons toujours. »