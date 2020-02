Dana White s’entretient entre Joe Rogan et Stephen A. Smith à propos de Cerrone

HOUSTON – Le président de l’UFC, Dana White, a pesé sur le va-et-vient entre le commentateur de couleur de longue date de l’UFC, Joe Rogan, et la personnalité d’ESPN, Stephen A. Smith.

Le récent désaccord public de Rogan et Smith découle des commentaires de Smith sur l’émission post-combat de l’UFC 246 dans laquelle il a déchiré Donald Cerrone pour sa défaite au premier tour contre Conor McGregor, allant même jusqu’à dire «Cowboy».

Rogan s’est opposé aux commentaires de Smith et l’a clairement indiqué lors d’un épisode de son podcast «Joe Rogan Experience».

“Pour que Conor écrase” Cowboy “comme ça devant sa femme, son enfant, sa grand-mère et le monde entier, vous devez avoir un certain respect pour cet homme, et ce sport exige une perspective différente”, a déclaré Rogan. «Ce n’est pas la même chose qu’une balle entrant dans un cerceau. Ce n’est pas la même chose que de franchir une ligne avec un ballon de football. C’est différent. C’est très intense et très personnel, et c’est aussi très (explétif) dangereux et pour le jouer comme si c’était juste un jeu, je ne suis pas d’accord avec ça. “

Peu de temps après, Smith a publié une réponse vidéo à Rogan, doublant la plupart de ses commentaires de la nuit de combat.

“Vous avez votre droit, tout comme j’ai le droit de répondre, comme je le fais en ce moment”, a déclaré Smith. “Mais chaque fois que vous voulez me parler de ce combat, ou que vous voulez me parler de mes références pour discuter de quelque chose dans le monde du sport, nommez l’heure et le lieu, Joe Rogan, et je viendrai. Ce n’est pas un problème. Ce n’est pas du tout un problème. “

Jeudi, MMA Junkie a rattrapé White et lui a demandé ce qu’il pensait de la rivalité entre Smith et Rogan et tout ce que cela impliquait. White a déclaré que, bien qu’il reconnaisse le travail de Smith, il n’est pas partisan de critiquer le cœur d’un combattant après une perte.

“L’une des choses quand nous avons acheté et construit l’UFC que nous avons toujours fait, être des fans de combat nous-mêmes … Je suis un grand fan de combat”, a déclaré White. «Lorenzo (Fertitta) était un grand fan de combat. Joe Rogan est un grand fan de combat. L’une des choses que nous détestions était la boxe HBO et d’autres boxes qu’ils feraient. Écoutez, vous écoutez et achetez le pay-per-view parce que vous aimez ces gars et vous respectez ces combattants, et vous êtes un fan du sport. La dernière chose que vous voulez faire est d’entendre quelqu’un les déchirer.

“Je ne suis pas dedans. Rogan n’est pas dedans. Vous ne voyez pas cela dans l’UFC. Il y aura des moments où je suis énervé contre un gars, et je vais exprimer mon opinion sur ce qu’il a fait ou quoi que ce soit – ou si un combat est vraiment mauvais ou que quelqu’un a fait quelque chose. Ce que nous ne faisons pas, c’est quand un combat est terminé et qu’un gars perd, nous n’allons pas les déchirer. Ce n’est tout simplement pas notre style. Nous sommes fans. Nous ne le faisons pas. Je pense que Rogan réagissait à cela. C’est notre philosophie ici. Pour Stephen A. Smith, c’est son truc. C’est ce qu’il fait. Ça va arriver. Vous aurez toujours des gens qui ont des opinions différentes, surtout quand vous avez deux gars très opiniâtres comme Stephen A. Smith et Joe Rogan. “

Vous pouvez regarder l’interview complète avec White dans la vidéo ci-dessus.

