Dana White serait victime d’une affaire d’extorsion de bande sexuelle dans un nouveau procès

Un nouveau procès intenté contre Dana White allègue que le président de l’UFC a été victime d’une affaire d’extorsion de sex tape à hauteur de 200 000 $. Le Las Vegas Review-Journal rapporte qu’Ernesto Joshua Ramos, qui a purgé 366 jours de prison après avoir plaidé coupable à des accusations criminelles d’extorsion en 2015, a déposé une plainte affirmant que White était la victime de son crime en question.

Bizarrement, le but du procès de Ramos est parce qu’il prétend que White s’est retiré d’un accord pour lui payer 450 000 $ pour avoir plaidé coupable au crime et ne pas l’avoir nommé publiquement. L’affaire pénale de Ramos l’a impliqué dans des séquences vidéo d’un «éminent homme d’affaires de Las Vegas», prétendument blanc, ayant rencontré un danseur dans une boîte de nuit pour adultes qui est aussi la petite amie de Ramos. Ramos dit que White a payé à la femme des milliers de dollars pour des danses et des relations sexuelles au Spearmint Rhino, un club de strip-tease. Elle aurait ensuite enregistré une séance de sexe avec White qui s’est produite lors d’un voyage à l’étranger avec lui.

White n’a pas été nommé dans l’affaire pénale initiale. ROamos allègue que White et ses avocats ont offert à Ramos l’argent pour accepter le plaidoyer de culpabilité et se taire, mais ont ensuite refusé de payer. Ramos a tenté d’annuler son plaidoyer de culpabilité mais n’a pas été autorisé.

White a déclaré dans un communiqué: «Je viens de découvrir qu’un procès de taureaux a été déposé contre moi hier. Ce type est allé à la prison fédérale pour avoir tenté de m’extorquer il y a plus de cinq ans. Maintenant, il a engagé un avocat qui est également un criminel condamné, et il essaie encore de m’extorquer pour 10 millions de dollars. Il n’a pas reçu d’argent de moi la dernière fois et il ne recevra pas d’argent de moi cette fois. J’ai hâte que le tribunal rejette cela rapidement afin que je puisse me débarrasser de ces scumbags pour toujours. »