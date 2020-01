Dana White: Si Conor McGregor gagne à l’UFC 246, “il obtiendra ce tir au titre” contre Khabib Nurmagomedov

Une victoire de Conor McGregor sur Donald «Cowboy» Cerrone à l’UFC 246 lui rapportera le match revanche convoité qu’il recherchait avec Khabib Nurmagomedov.

Lors d’une interview jeudi avec Jim Rome, le président de l’UFC, Dana White, a confirmé que McGregor décidera de son propre destin avec une victoire samedi soir.

“Il obtient ce qu’il attendait”, a répondu White lorsqu’on lui a demandé ce qui allait suivre pour McGregor. “Il obtient ce qu’il a demandé. Il a rongé le bit pour le match revanche Khabib. Je pense que ce n’est pas un grand secret.

“S’il gagne ce week-end, il obtiendra ce tir au titre et ce sera le plus gros paiement à la vue de l’histoire de l’UFC.”

Ce n’est pas la première fois que White présente un tel plan. Le mois dernier, il a déclaré à BT Sport qu’il tenterait de le faire si McGregor battait Cerrone et Nurmagomedov battait Tony Ferguson en avril. Nurmagomedov, quant à lui, s’est moqué de l’idée et a déclaré qu’il déciderait de son prochain adversaire.

Le premier combat entre McGregor et Nurmagomedov a été présenté comme l’événement le plus rentable de l’histoire de l’UFC. Mais White pense que le match revanche serait encore plus important.

McGregor a déclaré qu’il gagnerait un match revanche avec des ajustements à sa formation et à sa stratégie; il est tombé à Nurmagomedov par un étranglement nu au quatrième tour à leur première rencontre.

Lancez-vous dans une rivalité passionnée avec le Russe invaincu, et cela ne fait qu’ajouter de l’huile sur le feu alors que McGregor cherche à venger sa perte.

D’abord et avant tout, McGregor doit passer par Cerrone, tandis que Nurmagomedov se prépare actuellement à une confrontation contre Ferguson à l’UFC 249 ce printemps.

À en juger par les commentaires de White, il salive les bénéfices à tirer d’une deuxième bouchée de pomme si cet événement épique se produit en 2020.