Dana White sort pour prendre la parole au rassemblement de Donald Trump

Dana White et Donald Trump ont une très bonne relation. Le président de l’UFC l’a confirmé à plusieurs reprises; même en disant que le président des États-Unis était un élément important pour que la société MMA avance à ses débuts.

Pour la même raison, Dana White voulait sortir et parler lors du récent rassemblement Trump au Colorado, faisant une apparition dans laquelle il a donné le prochain discours:

«Quoi de neuf Colorado? Comment allez-vous aujourd’hui? Je commencerai par dire que je ne suis pas une personne très politique. Mais permettez-moi de dire ceci. Il y a beaucoup de choses que je peux vous dire au sujet du président des États-Unis que vous n’écoutez pas à la télévision, que vous n’entendez personne. Je connais cet homme depuis 20 ans. Et nous sommes devenus plus cecanos depuis qu’il est devenu président des États-Unis. Quand quelqu’un devient président des États-Unis, vous ne vous attendez plus jamais à avoir de ses nouvelles. Et je comprends, cela a du sens.

«Ce gars est tellement fidèle et un si bon ami. Quand nous nous sommes rencontrés à Air Force One aujourd’hui, la première chose qu’il a dite était: Cómo Comment va ta famille? Comment va ta famille?’. C’est un homme bon, un homme très fidèle et un très bon ami. Je peux voir beaucoup de choses sur M. Trump que le public ne peut pas voir. Et les gens autour de moi voient chaque jour comment cet homme me traite comme un ami. Il est un combattant, il aime ce pays, il fait de grandes choses pour ce pays, et nous devons gagner à nouveau ces élections, Mesdames et Messieurs. Merci. “