Dana White sur le retour «cher» de l’UFC le mois prochain: «J’ai compris ce truc»

Dana White n’aura pas le droit de mettre l’UFC 249 le 18 avril, mais il se retire de tous les arrêts pour le prochain spectacle prévu le 9 mai.

La pandémie de coronavirus a fermé presque tous les grands sports sur Terre, mais le président de l’UFC a été catégorique pour ramener les arts martiaux mixtes le plus tôt possible. Il avait un emplacement et un lieu sécurisés pour l’UFC 249, mais la prise a été retirée à la dernière minute après que le partenaire de diffusion de la promotion à ESPN leur ait demandé de “se retirer”.

Apparemment, White et l’UFC ne resteront pas assis longtemps, car une nouvelle carte est déjà en préparation pour le 9 mai avec trois combats de titre et un grand nombre de combattants de haut niveau qui devraient participer.

«Je devais aller ce samedi au Tachi Palace dans le nord de la Californie. Je l’ai fait. Nous pourrions y aller », a déclaré White lors de son apparition dans l’émission de Kevin Harvick sur Sirius XM NASCAR Radio. «On m’a demandé de ne pas participer à l’événement de la part de mes partenaires [at ESPN], que je respecte, alors je l’ai fait. Je leur ai donné le week-end et je suis actuellement au bureau. Nous sommes de retour ici. Nous travaillons. J’ai maintenant un rendez-vous pour le 9 mai. »

Considérant que ESPN a fermé la dernière émission, White semble avoir tout compris avec ses partenaires de diffusion pour aller de l’avant avec la carte en mai.

White a également déclaré qu’il prévoyait de produire des spectacles via le centre APEX de l’UFC à Las Vegas une fois que la Nevada State Athletic Commission lèverait l’interdiction actuelle des événements de sports de combat dans l’État.

“Écoutez, je ne m’arrête pas”, a déclaré White. «J’ai compris cette chose. La réalité est que cela peut-il être fait? Oui, ça peut se faire. C’est juste très cher. C’est très cher et je suis prêt à dépenser de l’argent pour le faire. “

White a également été récemment nommé dans un groupe de travail réuni par le président Donald Trump pour aider à remettre les États-Unis sur la voie de la réouverture de nombreuses entreprises qui ont été fermées à la suite de la pandémie.

Le sport en particulier a été un intérêt pour Trump, qui avait auparavant tenu un appel avec White et de nombreux autres chefs de ligue, dont Roger Goodell de la NFL et Adam Silver de la NBA pour discuter du moment où les matchs pourraient être rejoués.

Il est impossible de savoir pour l’instant quand des sports comme le baseball ou le basket-ball peuvent reprendre un horaire complet, mais White dit qu’il n’attendra pas éternellement quand il s’agira de promouvoir à nouveau des événements UFC.

“Je ne m’assois pas et n’attends pas que quelqu’un me dise qu’il est temps de faire ceci, il est temps de le faire”, a déclaré White. “Vous devez regarder en avant ce qui se passe là-bas. Mon engagement est envers mes employés et mes combattants. Je ne veux licencier personne et je ne veux pas que les combattants assis pendant un an ne puissent pas gagner d’argent mais je veux que tout le monde soit en sécurité.

«Au lieu de vous cacher de cette chose, comment pouvez-vous sortir et découvrir comment fonctionner tout en étant en sécurité. Mon plus gros problème avec tout cela est la désinformation. Vous lisez une chose ici, vous lisez quelque chose de différent ici. Personne ne sait vraiment ce qui se passe. Ce fut une chose très étrange à gérer. “