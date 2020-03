Dana White sur l’emplacement de l’UFC 249: “ Quand vous aurez besoin de savoir, je vous le ferai savoir ”

L’événement principal de l’UFC 249 entre Khabib Nurmagomedov et Tony Ferguson est désormais apparemment interdit grâce à la pandémie de coronavirus, mais le président de l’UFC, Dana White, insiste toujours pour que la carte se produise.

Le lieu de l’événement du 18 avril reste cependant un mystère complet.

L’UFC 249 devait à l’origine tomber à Brooklyn, New York, mais ce plan a échoué lorsque l’État a interdit les rassemblements publics. White et l’UFC ont depuis cherché un nouvel emplacement, mais avec des restrictions et des interdictions de voyager qui continuent de se resserrer, la liste des options viables est très courte.

S’adressant à Frank Warren sur le podcast des poids lourds, White a abordé le mystère entourant le lieu de l’événement. Il a entendu certaines des suggestions les plus bizarres – comme la prison d’Alcatraz ou un porte-avions – mais dit que l’emplacement final de l’UFC 249 est toujours une cible mouvante.

“Croyez-moi, les gens en ont parlé”, a déclaré White à propos de la possibilité de tenir l’UFC 249 sur un porte-avions (via MMA Junkie). “Je n’y ai pas encore recouru, mais cela arrivera probablement bientôt.”

White a également pris une autre photo des médias, les blâmant pour certains des problèmes qu’il avait rencontrés en bloquant un paramètre pour l’événement UFC 249.

«Beaucoup de ces gars des médias sont des scumbags absolus et totaux (explétifs)», a-t-il déclaré. “Dès que vous leur faites savoir ce que vous faites, tout ce qu’ils essaient de faire, c’est (explicatif) tout ce que vous avez travaillé. J’ai donc littéralement dit à chacun de ces gars d’aller (explétif) eux-mêmes et je ne dis à aucun d’eux ce que je fais, où je le fais.

«Mais sachez ceci: le combat a lieu, le 18 avril, quelque part sur la planète (explétive) Terre. Et quand vous aurez besoin de savoir, je vous le ferai savoir. “

Où pensez-vous que l’UFC 249 finira par se produire? Pensez-vous que Dana White devrait juste mordre la balle et annuler l’événement?

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 30/03/2020.