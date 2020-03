Dana White sur l’épidémie de coronavirus: l’UFC de Londres se déroulera comme prévu, l’UFC sur ESPN 8 déménage à Las Vegas

Cela a pris un peu de temps, mais Ultimate Fighting Championship (UFC) a officiellement abordé ses plans pour les événements à venir après l’épidémie de coronavirus. Le président de la société, Dana White, s’est arrêté au SportsCenter d’ESPN pour confirmer que l’événement UFC Fight Night 170 de ce week-end (samedi 14 mars) à Brasilia, au Brésil, se poursuivra en effet en l’absence de fans.

De plus, l’événement UFC Fight Night 171, qui doit se terminer le 21 mars à Londres en Angleterre, et qui comprend un combat poids welter entre Tyron Woodley et Leon Edwards, se poursuivra comme prévu. Cela dit, il n’a pas confirmé si ce serait également à huis clos.

En plus de ces deux événements, l’UFC sur ESPN 8, qui est prévue pour le 28 mars à Columbus, Ohio, aura désormais lieu dans les installations Apex de l’UFC à Las Vegas, Nevada. Plus tôt dans la journée, il a également été révélé que l’UFC Fight Night 172 – qui devait descendre à l’intérieur du Moda Center de Portland, en Oregon, le 11 avril – sera également transféré à «Sin City».

Quant à la santé des athlètes, White dit que tous les combattants seront testés pour le coronavirus avant l’événement.

“Nous travaillons directement avec le NSAC et le directeur, Bob Bennett, sur la mise en œuvre d’un processus de sélection des athlètes avant leur compétition”, a-t-il déclaré. «L’une des choses que nous faisons toujours est de veiller à la santé et à la sécurité de nos fans ou de nos athlètes, quels qu’ils soient. De toute évidence, cette chose se passe, nous allons faire la même chose. Nous allons nous assurer que deux athlètes en bonne santé concourent. »

Malheureusement, White n’a pas mentionné de plans pour l’UFC 249, qui présente la lutte très attendue pour le titre léger entre Khabib Nurmagomedov et Tony Ferguson, et devrait se terminer le 18 avril à Brooklyn, New York.

Cela dit, si la poussée se concrétise, il est prudent de supposer que cela touchera également Apex Center de l’UFC. Mais, il est toujours possible de le déplacer vers une date ultérieure.