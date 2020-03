Dana White sur UFC 249: «J’ai dit que ce combat allait continuer et qu’il se déroulerait»

L’événement principal de l’UFC 249 est en danger, mais Dana White est déterminé à ce que le spectacle continue.

Avec le champion des poids légers de l’UFC, Khabib Nurmagomedov, coincé en Russie en raison d’une interdiction de voyager en raison de la pandémie de coronavirus, son combat contre Tony Ferguson pourrait ne pas avoir lieu le 18 avril comme prévu.

L’UFC a déjà engagé Justin Gaethje comme remplaçant potentiel pour affronter Ferguson à court préavis, mais rien n’a encore été signé. Indépendamment de la participation de Nurmagomedov ou de Gaethje qui se prépare à affronter Ferguson, le président de l’UFC promet qu’il continuera de présenter un spectacle dans moins de trois semaines.

“Les défis sont que chaque fois que je comprends quelque chose, je me réveille le lendemain et le monde a complètement changé à nouveau”, a déclaré White au podcast Heavyweight. «Tout ce sur quoi je travaillais dur la veille, moi et mon équipe, est maintenant en ruine. Il nous est littéralement arrivé de nouveau aujourd’hui. Je me suis réveillé aujourd’hui et Khabib Nurmagomedov est en Russie et ils ont juste arrêté tous les voyages à l’intérieur et à l’extérieur de la Russie.

«Je me suis réveillé ce matin et le monde entier a encore changé. Donc, revenons à la planche à dessin et nous essayons de comprendre cela en ce moment même où nous parlons en ce moment, j’ai des gens qui travaillent sur cette chose pendant que nous parlons. Écoutez, je suis absolument f * cking implacable et j’ai dit que ce combat va continuer et qu’il va. “

La plus grande préoccupation à laquelle White est confronté en ce moment est de trouver un événement principal qui pourrait presque remplacer le bras de fer très attendu entre Nurmagomedov et Ferguson.

Il prend également beaucoup de critiques pour son intention de promouvoir une carte le 18 avril, la quasi-totalité du monde étant fermée en raison de l’épidémie de coronavirus.

Malgré toutes les réserves sur la santé et la sécurité des combattants ou du personnel travaillant à huis clos, White dit que toutes les personnes impliquées comprennent les risques potentiels et veulent aller de l’avant avec l’UFC 249.

“Nous allons trop loin avec tout, tout le temps”, a déclaré White au sujet des précautions médicales prises pour les combattants. “Pensez à cela … dans les 20 ans d’histoire où j’ai été impliqué et avant moi, il n’y a jamais eu de mort ou de blessure grave. C’est fou. Cheerleading ne peut pas dire ça. Nous allons complètement à la mer avec la santé et la sécurité avant même le coronavirus. Le volet santé et sécurité n’est pas nouveau pour nous. Il essaie maintenant de pouvoir manœuvrer alors que le monde continue de paniquer et de perdre la raison de ce truc de coronavirus. Tous mes combattants veulent se battre. Mon personnel veut travailler. Tous ceux qui participent à ce que je fais sont absolument désireux et capables de le faire.

«Le truc, c’est que mes combattants, quand ils sont avec moi, ils reçoivent les meilleurs soins médicaux possibles. Mieux s’ils étaient seuls à la maison ou quelle que soit leur situation. J’ai contacté tout le monde, pas seulement mes employés qui travaillent pour moi, mais mes combattants aussi – si eux ou un proche tombe malade et a besoin de moi, je suis là. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour aider et prendre soin d’eux. C’est une donnée toujours. Ce combat va continuer. “

Alors qu’il continue de travailler sur un lieu et un lieu pour l’événement, White gardera les détails cachés dans le secret jusqu’au moment où il voudra faire une annonce.

«Beaucoup de ces gars des médias sont des scumbags absolus et totaux. Dès que vous leur faites savoir ce que vous faites, tout ce qu’ils essaient de faire, c’est de foutre en l’air tout ce que vous avez travaillé », a déclaré White.

«Alors j’ai littéralement dit à chacun de ces gars d’aller se faire foutre et je ne dis à aucun d’eux ce que je fais, où je le fais mais sachez ceci – le combat a lieu le 18 avril, certains où sur la planète f * cking la Terre et quand vous aurez besoin de savoir, je vous le ferai savoir. »