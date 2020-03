Dana White sur UFC 249: “J’ai dit que ce combat allait se produire et qu’il en sera ainsi”

Avec le champion léger de UFCKhabib Nurmagomedov cherche un moyen de sortir de La russie pour son combat pour la ceinture avant Tony Ferguson, mais on ne savait pas ce qui allait se passer avec l’UFC 249 sur 18 avril.

Malgré les problèmes de Khabib, le spectacle doit continuer, et le président de UFC Dana White a déclaré que les roues devraient continuer à fonctionner avec ou sans Nurmagomedov. Et aucun obstacle n’empêchera cela.

“Les défis sont à chaque fois que je découvre quelque chose, je me réveille le lendemain et le monde change à nouveau complètement”dit Blanc au podcast Heavyweight. «Tout ce que j’ai travaillé dur la veille, mon équipe et moi, est maintenant en ruine. Cela nous est littéralement arrivé encore aujourd’hui. Je me suis réveillé aujourd’hui et Khabib Nurmagomedov est en Russie et ils viennent de fermer tous les voyages à l’intérieur ou à l’extérieur de la Russie. »

«Je me suis réveillé ce matin et le fichu monde a encore changé. Nous allons donc revenir au conseil d’administration et essayer de comprendre cela dès maintenant. J’ai des gens qui travaillent sur cette chose pendant que nous parlons. Écoutez, je n’abandonne jamais et j’ai dit que ce combat allait se produire et qu’il en sera ainsi ».

Malgré ses déclarations, Blanc continue avec diverses critiques pour avoir exécuté le spectacle avec la pandémie de coronavirus. Mais Dana Il ne laisse pas les commentaires atteindre ses oreilles, et il demeure catégorique que lui et l’organisation font tout leur possible pour s’assurer que toute personne affectée par le virus soit vue.

«Le problème, c’est que mes combattants, lorsqu’ils sont avec moi, reçoivent les meilleurs soins médicaux possibles. Mieux s’ils étaient seuls à la maison ou quelle que soit leur situation »at-il ajouté. «J’ai contacté tout le monde, non seulement avec mes employés qui travaillent pour moi, mais aussi avec mes combattants, si eux ou un proche tombe malade et a besoin de moi, je suis là. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour les aider et prendre soin d’eux. C’est toujours un fait. Ce combat va se poursuivre. “

L’endroit où il se tiendra UFC 249 reste un grand mystère, et Blanc ne jettera pas de haricots à tout “Camelote multimédia”.

“Beaucoup de ces gars des médias sont des idiots absolus et totaux,” Je réitère. “Dès que vous leur faites savoir ce que vous faites, ils essaient de tout foutre en l’air.”

“Alors j’ai littéralement dit à tous ces gars de se faire foutre et je ne dis à aucun d’eux ce que je fais, où je le fais, mais je le sais: le combat aura lieu le 18 avril, quelque part dans le Putain de planète et quand tu auras besoin de savoir, je te le ferai savoir. “

Il ne reste plus qu’à attendre et voir ce qui change le panneau d’affichage de UFC 249