Dana White: Un médecin de l’UFC dit que Conor McGregor “ est dans la meilleure forme dans laquelle il l’a jamais vu ”

Image via @thenotoriousmma sur Instagram

Conor McGregor s’est rendu à Las Vegas pour son combat contre l’UFC 246 avec Donald «Cowboy» Cerrone, et selon les médecins de l’UFC, il est en «forme phénoménale». Du moins, c’est ce que le président de l’UFC, Dana White, dit avoir entendu.

“J’entends qu’il est dans une forme phénoménale”, a déclaré White à TMZ avant l’UFC 246 (transcription via Asian Persuasion MMA). “Le médecin de l’UFC dit en fait, il pense que Conor est dans la meilleure forme dans laquelle il l’a jamais vu. La tête semble être au bon endroit. La rouille annulaire est réelle, j’y crois. Nous verrons comment cela se passera. “

Alors que White a entendu de bonnes choses à propos de McGregor avant l’UFC 246, il a une fois de plus partagé sa conviction que Cerrone n’est pas respecté par les fans et les médias.

“Et je pense que le manque de respect manifesté à” Cowboy “Cerrone par les médias, beaucoup de fans, et certainement les livres de sport à Las Vegas, est une folie”, a déclaré White.

White a conclu qu’il s’agissait d’un match très intéressant qui dépend de plusieurs variables clés.

“Ce combat est intéressant à plusieurs niveaux”, a déclaré White. “Evidemment, Conor est absent depuis un moment. Conor a combattu deux fois à 170 [pounds]. Il a une victoire et une défaite à 170. Je crois à la rouille circulaire. ‘Cowboy’ Cerrone a déjà participé à ces deux combats et est revenu.

“Cowboy Cerrone est également l’un de ces gars qui ont besoin de quelque chose de grand pour se battre”, a ajouté White. «C’est plus que l’argent et tout ce qui va avec. C’est le type de combat dans lequel «Cowboy» Cerrone est un spoiler absolu. C’est son accord. Ce sont les types de combats dans lesquels il aime participer.

“[Cerrone has] combattu à 170 reprises. Il est à l’aise à 170 ans. Vous savez, Conor McGregor pèsera probablement à 169 ou 168, ou quelque part dans le coin. Il est même difficile pour Conor d’en atteindre 170. C’est donc un combat très intéressant contre deux des plus méchants de l’industrie pour le faire. Et c’est amusant. “

Que pensez-vous de ces commentaires de Dana White? Selon vous, qui gagnera le combat Conor McGregor contre Donald Cerrone à l’UFC 246?

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 13/01/2020.