Dana White utilise l’analogie de Tom Brady pour expliquer pourquoi les combattants sont les athlètes les plus populaires sur terre

L’UFC a cultivé certaines des plus grandes stars du sport au monde, dont Conor McGregor et Ronda Rousey. Le président de l’UFC, Dana White, a récemment expliqué pourquoi les combattants deviennent si souvent des superstars.

White a abordé le sujet avant la carte UFC 248 de ce samedi à Las Vegas (via le Las Vegas Review-Journal).

“Pour faire ce que font ces gars-là et ces filles, pour être un combattant professionnel, il n’y a rien de tel … Tous ceux qui sortent et participent à des compétitions sportives dans une équipe”, a déclaré White. «Vous voulez toujours performer au plus haut niveau et tout le reste, mais quand vous perdez, vous perdez en équipe.

“Et dans ce sport, vous avez le potentiel de vous faire littéralement faire un ** devant le monde entier”, a ajouté White. “Il n’y a pas d’autre sport comme celui-ci. Il n’y a rien de tel, c’est pourquoi je dis toujours que les combattants sont les athlètes les plus célèbres sur terre. “

Pour aller plus loin, White a comparé le quart-arrière des Tom England Patriots de la Nouvelle-Angleterre à la légende des arts martiaux Bruce Lee.

“Regardez Tom Brady à droite, [a] étoile massive aux États-Unis, mais dans de nombreuses régions du monde, les gens ne savent pas qui il est “, a déclaré White. «Bruce Lee est décédé en 1971, les enfants savent toujours qui il est aujourd’hui. Le combat est différent de tout autre sport. »

L’UFC 248 se déroule ce week-end au T-Mobile Arena de Las Vegas. Dans le combat en tête d’affiche, l’ancien olympien Yoel Romero affrontera le champion des poids moyens Israel Adesanya pour le titre de 185 livres.

En outre, la première championne chinoise de l’UFC, Weili Zhang, tentera de défendre sa ceinture de paille pour la première fois contre l’ancienne championne Joanna Jędrzejczyk dans le co-événement principal.

Dana White espère sans aucun doute que certains de ces combattants – probablement les champions Israel Adesanya et Weili Zhang – ont le potentiel pour devenir des superstars mondiales.

Cet article est apparu pour la première fois sur BJPENN.com le 3/4/2020.