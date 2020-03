Dana White veut mettre l’UFC 249 pour revenir aux États-Unis

Dans une interview accordée à Safe Distance avec Mike Tyson (via MMA Weekly, le président de l’UFC, Dana White, a déclaré qu’il souhaitait mettre l’UFC 249 malgré la pandémie de coronavirus pour rétablir la normalité dans le pays. L’événement principal, si le combat a lieu en avril 18 comme prévu, sera Khabib Nurmagomedov contre Tony Ferguson. Voici les points saillants:

Pourquoi il veut tenir l’UFC 249 maintenant: “Je vais essayer de retirer Tony contre Khabib le 18 avril et essayer de ramener un peu de normalité dans ce pays.”

Sur le fait de ne pas avoir Khabib contre Ferguson: «Chaque jour que je travaille sur ce truc, je reçois une autre balle courbe quand je me réveille. Chaque fois que nous planifions quelque chose, il s’effondre. Je dois le refaire, le refaire. J’ai quatre ou cinq emplacements en ce moment. Nous obtenons cet accord. Ensuite, nous allons découvrir qui nous pouvons entrer, qui nous ne pouvons pas, et construire une carte autour d’elle. “

Sur la réaction du coronavirus: «Tout le monde court et se cache. Je fais partie de ces gars qui préfèrent sortir et trouver des solutions. Comment pouvons-nous comprendre cela? Comment pouvons-nous battre cette chose? Écoutez, si vous êtes quelqu’un à haut risque, vous devriez probablement rester à l’écart et rester en quarantaine pendant un certain temps, mais que se passe-t-il lorsque la saison de la grippe reviendra l’année prochaine? Que va-t-il se passer alors? Je regarde le côté positif, je passe juste du temps avec ma famille, je traîne chez moi et je fais des choses que je n’ai pas l’habitude de faire. Je travaillais comme un fou. Je vais sortir de cette chose mieux que je ne suis entré. J’ai été un bon garçon. Je fais ce qu’on m’a dit de faire. J’ai été enfermé dans ma maison. Tout le monde se conforme, alors nous verrons comment ça se passe. “