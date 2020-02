Dana White veut toujours une revanche entre Conor McGregor et Khabib Nurmagomedov

Le président de l’UFC, Dana White, s’est récemment entretenu avec TMZ Sports et a déclaré qu’il espérait toujours une revanche entre Conor McGregor et Khabib Nurmagomedov. Il a également répondu aux affirmations de Nurmagomedov selon lesquelles McGregor choisit à la main ses adversaires.

Il a déclaré: «Tout d’abord, Conor ne trie pas à la main ses adversaires. Conor McGregor a combattu quiconque que nous lui avons demandé de combattre et qui était disponible. Je veux dire, les gars se sont retirés de Conor deux ou trois fois. Conor est littéralement allé au gymnase et a dit “dites-moi qui je me bats”. Ils se détestent. Ils se détestent. Si vous pensez que vous allez faire une interview avec Khabib et qu’il va dire de grandes choses à propos de Conor McGregor, ça n’arrivera jamais. Et si vous interviewez McGregor, il ne dira jamais grand chose à propos de Khabib. Ils se détestent.”

Il a ensuite ajouté qu’il voulait toujours que le prochain combat de McGregor soit Nurmagomedov: «Ouais, Khabib s’il gagne, mais je ne sais pas si Conor veut l’attendre. Nous allons voir ce qui se passe. Khabib a d’autres combats sur lesquels il doit se concentrer en ce moment au lieu de Floyd Mayweather. »