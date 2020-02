Dana White vise Kamaru Usman contre Jorge Masvidal pour juillet et parle du prochain combat de Conor McGregor

Le président de l’UFC, Dana White, a déclaré vendredi au Jim Rome Show (h / t ESPN) que Kamaru Usman défendant son titre de poids welter contre Jorge Masvidal était ciblé pour juillet.

“[Masvidal] et Usman se battra à Vegas, probablement l’International Fight Week », a déclaré White. “Si [Masvidal] gagne, peut-être que nous ferons sa première défense du titre ici à Miami. “

Masvidal a exprimé son intérêt pour combattre Conor McGregor, après la victoire de McGregor sur Donald Cerrone, mais il semble que White le crayonne pour faire face à Usman, et a déclaré à The Will Cain Show d’ESPN que McGregor affrontera “probablement” le vainqueur du Khabib Nurmagomedov vs Tony Ferguson se bat à l’UFC 249. Le seul obstacle potentiel est que si Khabib gagne, il ne se battra probablement pas avant l’automne, en raison de son observation du Ramadan qui commence fin avril. McGregor a dit qu’il voulait se battre plus tôt que cela.

“Conor parle maintenant de ne pas vouloir attendre aussi longtemps”, a déclaré White. “Je ne sais pas quoi d’autre a du sens, mais qui sait avec cet enfant? La raison pour laquelle tout le monde l’aime tellement, c’est qui sait qui il dira: «Vous savez quoi, je veux combattre ce gars maintenant.» Une autre classe de poids, ou quoi que ce soit. Mais il garde ça amusant. “