Dana White: Weili Zhang recevra la même poussée de l’UFC que McGregor et Rousey

Image via @ufc sur Instagram (photographe non répertorié)

Dana White est très haut sur la championne des poids paille de l’UFC Weili Zhang, qui a défendu sa ceinture dans une guerre absolue avec l’ancienne championne Joanna Jedrzejczyk dans le co-événement principal de la carte UFC 248 de samedi dernier.

White a jailli sur Zhang lors de la conférence de presse d’après-combat de l’UFC 248, annonçant que la championne chinoise est devenue un important aiguillonneur dans son pays natal, un territoire dans lequel l’UFC s’efforce de pénétrer.

“Nous avons toujours su qu’elle était spéciale”, a déclaré White (via MMA Fighting). «Nous savions qu’elle était spéciale, et nous avons commencé à la déplacer comme vous déplacez quelqu’un que vous pensez être spécial. … Ce soir, elle a affronté le meilleur de cette division, la femme qui a construit cette division, a défendu cette ceinture cinq fois, et Joanna Jedrzejczyk est venue dans une forme ridicule et incroyable. La quantité d’expérience qu’elle a sur Weili Zhang est énorme, et vous avez vu à quel point elle était belle ce soir.

«Je m’attends seulement à ce qu’elle s’améliore, qu’elle paraisse mieux. Et je pense qu’elle a fait beaucoup de fans ce soir. Elle a eu un bon pop de la foule quand elle est sortie, les fans étaient derrière elle, et elle l’a assassiné en Chine, ce qui est plus important pour moi qu’aux États-Unis, vous savez? [It’s] des gens formidables comme elle aux États-Unis, j’adore ça – je veux que les gens l’aiment partout, mais la Chine a été un énorme succès. Nous continuerons de la déplacer. »

Peut-être le plus intéressant de tous les commentaires de White sur Zhang a entouré la poussée promotionnelle que le champion chinois obtient de l’UFC.

White a révélé qu’il existe une formule que l’entreprise suit lorsqu’elle fait la promotion de combattants qu’elle juge utiles. C’est la même formule qui a été utilisée pour transformer Conor McGregor et Ronda Rousey en étoiles massives et dominantes, et selon White, la même formule qui sera utilisée en ce qui concerne Zhang.

“Nous l’avons fait avec Conor McGregor, nous l’avons fait avec Ronda, nous l’avons fait avec tous les grands, et nous allons le faire avec elle”, a déclaré White. “Elle va être une énorme star. Le sport de combat est tellement fou que tu dois continuer à gagner. Si vous continuez à gagner, vous allez devenir une star. “

Quelle taille d’une étoile pensez-vous que Weili Zhang deviendra?

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 3/9/2020.