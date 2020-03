Danaa Batgerel dit qu’il n’avait pas prévu de mettre fin au combat à l’UFC 248

LAS VEGAS – Danaa Batgerel a battu Guido Cannetti avec un KO au premier tour samedi pour ouvrir la carte préliminaire à l’UFC 248 à Las Vegas.

Jetez un œil au combat avec Batgerel, qui a remporté sa première victoire à l’UFC et a remporté quatre de ses cinq derniers matchs.

Résultat: Danaa Batgerel bat. Guido Cannetti via KO (coups de poing) – Tour 1, 3:01

Enregistrements mis à jour: Batgerel (7-2 MMA, 1-1 UFC), Cannetti (8-5 MMA, 3-3 UFC)

Statistique clé: Cannetti a perdu par KO pour la première fois dans un combat pro – bien qu’il ait perdu par KO lors d’un combat d’exhibition sur “The Ultimate Fighter: Latin America”.

Batgerel sur le moment clé du combat

“Je ne m’entraînais pas pour ce coup de poing exact, mais il est venu avec et je l’ai jeté.”

Batgerel sur son opportunité UFC 248

«C’est génial d’avoir ma première victoire à l’UFC. Je pensais pouvoir gagner ce combat. Je suis très heureux. Je n’étais pas du tout nerveux. J’étais prêt pour ça. Je suis très fier d’être sur une si grosse carte et je suis heureux de pouvoir enfin combattre aux États-Unis. »

Batgerel sur ce qu’il veut ensuite

«J’adorerais me battre plus souvent et montrer au monde qui je suis. J’adore ce sport et cet entraînement, alors j’espère que vous me reverrez bientôt. … J’aime les États. Je veux me battre ici. “

Pour en savoir plus sur Batgerel, regardez la vidéo de l’interview post-combat complète ci-dessus.

.