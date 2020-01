Daniel Carey déconcerté par la réservation d’Aaron Pico

LOS ANGELES – Dans la foulée de sa dernière victoire, Daniel Carey reviendra à l’action contre une autre perspective chaude. Mais celui-ci pourrait être le plus vanté de tous.

Carey (7-3 MMA, 3-2 BMMA) affronte Aaron Pico ce samedi au Bellator 238 et, compte tenu du parcours difficile de son adversaire de forme récente, il a admis qu’il ne comprenait pas très bien pourquoi ils égaleraient Pico (4-3 MMA , 4-3 BMMA) avec lui.

Pico, un combattant qui a été doublé en tant que futur champion, a subi des pertes consécutives d’arrêt face à Henry Corrales et Adam Borics, tandis que la dernière sortie de Carey ne lui a permis de remettre au perspective péruvienne Gaston Bolanos que la deuxième perte de sa carrière de MMA. Carey se demande maintenant comment Pico pourra faire face à une autre défaite, alors qu’il prévoit de le mettre KO samedi.

“Oui, je pense qu’ils l’ont poussé un peu trop vite”, a déclaré Carey à MMA Junkie mercredi. «Je l’ai jeté contre des adversaires assez coriaces, puis ils l’ont fait payer et pourquoi diable ils m’auraient donné après deux défaites consécutives de KO? Je ne sais pas parce que je vais le tuer une troisième fois et je ne sais pas comment son cerveau va gérer ça. Ça va être dur pour lui. “

Avec l’histoire du combat centrée sur l’histoire potentielle de retour de Pico, Carey sait qu’il est sous-estimé dans ce combat, mais il n’a aucun problème à jouer au spoiler une fois de plus.

“Je pense qu’ils me négligent un peu”, a déclaré Carey. «Vous continuez à me lancer des perspectives, je continue de les abattre. Vous pensez que j’aurais un peu plus d’amour, mais je comprends. C’est bon. Je pense que je vais faire mon prochain t-shirt, ça va dire “Prospect Killer” partout, surtout après avoir mis KO ce gamin. “

Bien qu’il dise qu’il n’a pas eu le crédit qu’il mérite pour ses affichages, Carey dit qu’une victoire décisive sur Pico pourrait changer tout cela et le propulser potentiellement vers les grands noms de la division.

“Cela ne me dérangerait pas d’être une alternative à ce tournoi à un million de dollars, ou de me battre pour un titre”, a déclaré Carey. “Cela ne me dérangerait pas non plus. Ils n’arrêtent pas de lancer ces perspectives, leur prochain gros joueur à venir, et je continue de les renverser, alors pourquoi ne me lancez-vous pas le champion ou le meilleur gars du tournoi ou quoi? “

.