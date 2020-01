Daniel Cormier à Stipe Miocic: “Faites ce qu’il faut et donnez-moi ma revanche”

Daniel Cormier a un message pour le champion des poids lourds de l’UFC, Stipe Miocic.

Après que les deux combattants aient partagé une paire de combats de titre en 2018 et 2019, le président de l’UFC, Dana White, a déclaré qu’ils étaient sur une trajectoire de collision pour une trilogie dès que Miocic serait de nouveau en bonne santé.

Le natif de Cleveland, Ohio a subi des dommages à la rétine en raison de coups d’œil accidentels subis lors du deuxième combat avant d’organiser un retour pour terminer Cormier au quatrième tour pour récupérer le titre des poids lourds.

Plus tôt cette semaine, Miocic a révélé qu’il avait finalement été autorisé à reprendre l’action, mais qu’il prenait son temps avant de réserver sa prochaine défense de titre. Le manager de Miocic, Jim Walter, a ensuite ajouté que le champion en titre cherchait à revenir “contre un adversaire que Stipe n’avait pas battu auparavant”, ce qui était une remarque évidente visant la trilogie Cormier.

Samedi soir, alors qu’il travaillait au sein de l’équipe de diffusion de la carte UFC Fight Night à Raleigh, en Caroline du Nord, Cormier a répondu tout en rappelant à Miocic qu’il avait également obtenu un match revanche après avoir perdu contre lui la première fois.

Cormier a terminé Miocic par KO à 4:33 dans le premier tour quand ils se sont rencontrés avant le match retour 13 mois plus tard.

«Je veux dire Stipe et je vais me battre ensuite. C’est exactement ce qui est censé se produire. C’est ce qui va se produire », a déclaré Cormier. “Je sais qu’ils disent qu’ils veulent quelque chose de nouveau – enfin, je voulais quelque chose de nouveau après l’avoir battu et je lui ai donné une revanche.

“Il est donc juste de faire la bonne chose. Vous êtes honorable, n’est-ce pas Stipe? Vous êtes pompier, vous sauvez des vies. Tu fais toujours la bonne chose, non? Faites la bonne chose et donnez-moi ma revanche. “

Les commentaires du camp de Miocic pourraient être considérés comme une posture pour un accord plus important de la part de l’UFC afin de réserver le troisième combat avec Cormier. Cela pourrait également signifier que Miocic n’est pas intéressé à affronter à nouveau Cormier après que les coups d’œil par inadvertance aient causé de graves dommages à la suite du match revanche.

Quelle que soit la raison, le camp de Miocic fait évidemment allusion à d’autres options que Cormier, mais l’ancien champion de l’UFC à deux divisions est fermement résolu dans sa demande que la trilogie se produise le plus tôt possible.