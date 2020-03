Daniel Cormier a-t-il mis fin à sa rivalité avec Jon Jones?

Si une chose est claire en ce moment Daniel Cormier c’est que veut une revanche immédiate pour le Championnat du Monde de Poids Complet UFC contre Stipe Miocic. Il ne veut pas un autre combat, il ne veut pas d’un autre titre, il ne veut pas d’un autre adversaire. “DC” veut être couronné à nouveau dans la division la plus lourde pour prendre sa retraite avec style.

Cormier vs Jones: une rivalité inachevée?

Même quand vous faites une interview, vous ne pouvez pas vous empêcher de parler de Jon Jones; d’un troisième combat avec le plus grand rival qu’il ait eu dans sa carrière. C’est ce qu’il a fait récemment lors d’une conférence de presse (via MMA Fighting).

«Je pense qu’avec le temps, tout se calme. Il semble que nous ayons parcouru des chemins différents, évidemment. Mais l’eau sous le pont ne sera jamais. J’ai travaillé très dur pour réaliser ce que j’ai accompli, comme le Championnat du monde UFC de musculation. Personne ne peut remettre en question ce que j’ai fait. Mais les choses qui se sont passées (avec Jon Jones) ont nui à ma carrière“.

La trilogie avec Miocic est en route

Cormier a également évoqué le titre qu’il souhaite récupérer.

“J’ai eu de nombreux grands moments dans ma carrière et j’espère en avoir un de plus. Voilà ce que je pense maintenant. Je veux avoir la possibilité de soulever la ceinture au-dessus de ma tête, comme je l’ai fait à maintes reprises.

“J’ai parlé à l’UFC et nous avons une idée assez claire de ce que nous voulons faire. Reste maintenant à voir ce que dit le champion. Je ne fixe pas les normes, le champion c’est lui. Je respecte cela et respecte Miocic; J’espère juste que cela arrivera plus tôt que tard. Nous avons une idée de ce que nous allons faire et je pense que cela fonctionnera. »