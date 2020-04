Daniel Cormier adorerait être président de l’UFC un jour, mais “Dana va être là pour longtemps”

Alors que Daniel Cormier commence à penser à la vie après la retraite, l’ancien champion des deux divisions serait fou de ne pas envisager un avenir où il serait un cadre de l’UFC.

En fait, le candidat à la retraite des poids mi-moyens Ben Askren a récemment évoqué la question de Cormier qui deviendrait finalement président de l’UFC une fois le mandat de Dana White terminé.

Bien qu’il reste l’un des supporters les plus dévoués de White, Cormier dit qu’il serait fou de ne pas considérer cette opportunité si les propriétaires de l’UFC à Endeavour lui proposaient réellement le poste.

«Je pense que quiconque dans le monde à sa droite pourrait [take the job]», A déclaré Cormier à MMA Fighting lorsqu’on lui a demandé de devenir président de l’UFC. «Être à la tête d’une organisation qui fait tant de grandes choses en termes de divertissement, et pas seulement cela, mais aussi de l’aide communautaire. Je pense que ce que les gens ne voient pas, c’est le type d’influence que l’UFC a dans la communauté. Le travail qu’ils font avec les programmes pour les jeunes et les programmes du monde entier.

«Je pense que si jamais vous avez une opportunité ou si quelqu’un a la possibilité de faire un travail comme ça, ils seraient fous de ne pas espérer avoir cette opportunité. Mais Dana va être là pendant longtemps. Dana est l’homme. “

Si le poste de président de l’UFC n’est pas disponible, Cormier dit qu’il accepterait volontiers tout poste que l’organisation pourrait lui proposer à l’avenir une fois qu’il se sera retiré des combats.

Que cela signifie jouer le matchmaker, ou simplement servir d’ambassadeur de la marque pour l’UFC, Cormier apprécierait la chance de poursuivre sa relation avec la promotion après sa carrière de MMA.

“Absolument, j’aimerais n’importe quel travail avec l’UFC”, a déclaré Cormier. «J’adore cette organisation. Je pense que depuis mon arrivée de Strikeforce, j’ai noué de bonnes relations avec les gens de l’entreprise. J’ai commencé à apprendre. Je viens d’apprendre vraiment sur cette entreprise et la chose qui me frappe le plus est le temps, l’énergie et les efforts que l’UFC consacre à aider les jeunes.

“Cela me tient à coeur parce que c’est quelque chose que je fais. Je sais à quel point il est important pour Dana et l’UFC de soutenir les programmes locaux et les clubs sportifs, les clubs universitaires. Il y a tellement de choses qu’ils font pour essayer d’aider les gens du monde entier, ça me fait vraiment apprécier pour qui je travaille. »