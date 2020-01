Daniel Cormier battre Stipe Miocic serait mauvais, selon Curtis Blaydes

RALEIGH, N.C. – Curtis Blaydes pense qu’il est dans le meilleur intérêt de la division des poids lourds de l’UFC «trouble» que Stipe Miocic émerge de son combat de trilogie attendu contre Daniel Cormier avec son statut de champion tactique.

Après une série de deux combats dans lesquels ils ont échangé la ceinture UFC, Miocic (19-3 MMA, 13-3 UFC) et Cormier (22-2 MMA, 11-2 UFC) devraient avoir une dernière réunion cette année. Cormier a promis que, gagner ou perdre, ce sera son combat pour la retraite du MMA. Ce qui signifie que s’il gagne, il abandonnera le titre et laissera le poste vacant.

Cela pourrait être une bonne nouvelle pour quelqu’un comme Blaydes (12-2 MMA, 7-2 UFC), qui rencontre l’ancien détenteur du titre de l’UFC Junior Dos Santos dans un affrontement principal samedi samedi à l’UFC sur ESPN + 24. C’est un combat clé pour la catégorie de poids , et Blaydes a déjà dit qu’il pensait qu’une victoire pourrait lui faire gagner l’or.

Mais si Cormier bat Miocic, il prévoit un impact négatif.

“Si DC le remporte à nouveau, il va le traire”, a déclaré Blaydes à MMA Junkie mercredi. «Il pourrait encore prendre sa retraite, mais il ne le fera pas immédiatement. Il ne veut pas quitter immédiatement les projecteurs. Vous ne vous contentez pas de le laisser tomber et de vous éloigner au coucher du soleil. (S’il) gagne à nouveau cette ceinture, il va faire tout le tour. Je pense que ce serait pire.

“DC a la meilleure chance de le battre. Il l’a déjà fait une fois, et il peut le faire à nouveau, mais si vous me demandez, est-ce que je préférerais que la division bouge plus fluide? Je pense que Stipe est beaucoup plus ouvert à être simplement actif. »

La théorie de Blaydes est plus profonde. Cormier pourrait prétendre que le prochain combat sera son dernier, mais l’argent et les opportunités ont une influence significative. Cormier avec le titre autour de sa taille est un fabricant d’argent pour l’UFC, et il est un ingrédient clé des combats de chapiteaux.

“Si DC le gagne, peut-être qu’il recommence à tenir le truc de Jon Jones”, a déclaré Blaydes. “Comme,” Oh, cogne à des poids lourds. “Puis lui et Jon retournent. Je ne veux pas être assis juste à attendre, car c’est ce que je vais faire. Et je comprends: c’est sa ceinture. S’il l’obtient, il peut en faire ce qu’il veut, mais cela ne m’aide pas.

«Je suis au sommet de ma carrière. Je dois continuer à bouger. “

Blaydes tentera de faire sa part lorsqu’il rencontrera Dos Santos à l’UFC sur ESPN + 24, qui a lieu à PNC Arena et diffuse sur ESPN +.

