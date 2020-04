Daniel Cormier: Ben Askren est presque devenu champion de l’UFC sans savoir comment se battre!

Ben Askren est resté 10 ans invaincu pour commencer sa carrière en arts martiaux mixtes (MMA), remportant 19 combats consécutifs et revendiquant les sangles Bellator MMA et ONE Championship Welterweight. Et il a tout fait sans vraiment savoir comment se battre.

C’est selon l’ancien champion de l’UFC (Ultimate Fighting Championship), Daniel Cormier, qui s’est amusé aux dépens de son bon ami en plaisantant que “Funky” était sur le point de devenir le prochain champion de l’UFC de 170 livres sans jamais vraiment apprendre à se battre.

“Écoutez, j’aime Ben, c’est mon garçon, mais je ne sais pas”, a déclaré Cormier lors d’une interview avec Ariel Helwani (via BJPenn.com). “Il y avait un point que j’avais peur – j’étais comme” Ben est sur le point d’être un champion du monde. “Il était invaincu, il a battu Robbie Lawler. J’étais comme “ce mec est sur le point d’être champion du monde et il ne sait même pas comment se battre.”

Après avoir fait ses débuts tant attendus à l’UFC à l’UFC 235, Askren a continué à rouler en remportant une victoire sur Robbie Lawler, bien que ce ne soit pas sans sa part de controverse. Quatre mois plus tard, cependant, la séquence invaincue d’Askren a pris fin en un temps record, alors que Jorge Masvidal l’a assommé avec un genou volant en seulement cinq secondes, mettant fin à ses espoirs d’un tir sur la sangle de division.

Pourtant, Cormier ne peut pas s’empêcher de rire de la possibilité de voir Ben comme le champion de l’UFC avec ce qu’il décrit comme des compétences de combat moins que stellaires.

“Ben n’a jamais essayé d’apprendre à se battre”, a plaisanté Cormier. «Il était sur le point d’être champion du monde. J’adore Ben, c’est mon garçon, mais mon garçon … Je vais vous dire: Ben était sur le point de devenir champion du monde sans apprendre à se battre. “

Bien sûr, Cormier se moque principalement de la frappe d’Askren, car la lutte de classe mondiale de «Funky» était évidemment plus que suffisante pour lui valoir plusieurs titres mondiaux et une éventuelle invitation à l’UFC. Mais cela n’empêchera pas «DC» de se moquer de son garçon pour avoir été frappé par Demian Maia.

“Il était là-bas avec Demian Maia, j’ai vu Demian Maia se battre pendant environ 15 ans, et je ne l’ai jamais vu frapper quelqu’un comme ça”, a déclaré Cormier. “Mec vient de surprendre Ben Askren.”

Après avoir perdu contre Maia à At UFC Fight Night 162 par soumission, “Funky” a décidé de l’appeler une carrière. Et même s’il n’avait pas la meilleure note à l’intérieur de l’Octogone, l’héritage d’Askren en tant que l’un des meilleurs combattants de 170 livres du jeu était déjà établi.