Daniel Cormier compare la victoire d’Israël Adesanya à l’UFC 248 et le combat d’Anderson Silva

Daniel Cormier voit certaines similitudes entre la victoire écrasante d’Israël Adesanya sur l’UFC 248 contre Yoel Romero et la lente victoire d’Anderson Silva sur Demian Maia à Abu Dhabi en 2010.

Cormier a comparé les deux combats lors d’une conversation avec Rich Eisen, bien qu’il se soit souvenu du cadre du combat Silva contre Maia comme de l’Arabie saoudite.

“Si vous avez regardé le combat, vous avez vu la toute première minute et demie, Yoel s’est tenu un peu là, les mains levées”, a déclaré Cormier (transcription via MMA Fighting). «Et il est si effrayant, qu’il a presque gelé Izzy sans même rien faire ni jeter. Honnêtement, c’est resté comme ça. C’était l’un de ces combats où vous anticipiez en quelque sorte l’explosion, les feux d’artifice, et ça n’est jamais venu. Vous avez obtenu 25 minutes de chat et de souris. C’était juste bizarre.

“Cela me rappelle un combat de retour dans la journée, Anderson Silva a combattu en Arabie saoudite et ce fut l’une des nuits qui ne s’est tout simplement pas avérée être ce que tout le monde attendait.”

Cormier a continué à discuter du combat Adesanya contre Romero, expliquant qu’il ne reproche pas à Adesanya de la lenteur du concours.

“Je ne [blame Adesanya for the lackluster fight]», A déclaré Cormier. “Lorsque vous combattez Yoel Romero, un gars qui a assommé tant de gens, un gars qui a vraiment combattu de la même manière mais qui trouve des moyens de mettre fin aux combats en une seule action, vous ne pouvez pas penser qu’Izzy irait juste là-bas et serait téméraire. Je n’ai jamais vu personne le faire. il a fait ce qu’il avait à faire. Ce gars est le champion. C’est un gars que si vous êtes prêt à vous engager, il vous donnera votre type de combat. Mais Yoel Romero n’est pas un gars avec qui vous voulez être imprudent. Il est tout simplement trop dangereux. Le risque ne vaut pas le danger. »

Cormier a également discuté de l’impact de cette lente victoire sur la transformation potentielle d’Adesanya en superstar. Il ne voit pas que ce soit un problème.

“Je pense qu’il peut être une grande star comme vous l’avez à l’UFC”, a déclaré Cormier. «Certains gars l’ont juste. Comme vous l’avez dit, ça rayonne juste hors de lui. Vous le voyez. Dès l’instant où il se dirige vers l’octogone, il a officiellement marqué son territoire. Vous avez vu un jeune enfant qui n’avait jamais rien fait, devenir un champion en un an. Cela n’arrive pas très souvent à l’UFC et je pense que ce n’était qu’une de ces nuits. Anderson Silva, cela n’a pas vraiment affecté son héritage d’avoir ce combat en Arabie Saoudite et je pense que ce sera le cas avec Izzy. Il va juste aller de l’avant et son prochain combat est assuré de se livrer parce que le gars qu’il combat, Paulo Costa, n’a jamais été dans un combat comme vous l’avez vu Izzy la semaine dernière. “

Que pensez-vous de ces commentaires de Daniel Cormier?

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 3/11/2020.