Daniel Cormier comprend pourquoi Stipe Miocic ne veut pas le combattre: “Il va avoir beaucoup de mal”

Daniel Cormier sait pourquoi Stipe Miocic hésite à le combattre.

Cormier et Miocic ont combattu à deux reprises avant leur première rencontre à l’UFC 226. Là, “DC” a éliminé Miocic au premier tour pour devenir le champion des poids lourds. Ils ont eu leur revanche à l’UFC 241 où Cormier a sans doute remporté les trois premiers tours avant que Miocic ne remporte une victoire au TKO au quatrième tour pour récupérer sa ceinture de poids lourd.

Depuis l’événement, beaucoup se sont demandé quand la trilogie aura lieu, mais l’équipe de Miocic a dit qu’elle voulait combattre quelqu’un de nouveau. Pour Cormier, il dit que le champion des poids lourds ne veut pas le combattre parce qu’il sait qu’il perdra.

«Je pense qu’en ce moment, il est pompier, ce qui est beaucoup plus important. C’est beaucoup plus important et c’est de cela qu’il devrait s’inquiéter », a déclaré Cormier sur DC & Helwani. “Mais, vous savez, il ne veut pas se battre, peut-être qu’il ne veut pas en parler. Je veux dire que je l’ai frappé contre sa tête pendant 20 bonnes minutes tu sais ce que je dis? Je ne voudrais pas non plus me battre avec moi.

“Et si vous ne pouvez pas me frapper l’estomac la prochaine fois? Alors qu’est-ce qu’il va faire? Donc, il serait très difficile de penser à nous battre à nouveau quand il comprend que lorsque je suis en bonne santé et que je corrige ce petit problème ici, il va avoir beaucoup de problèmes », a-t-il poursuivi. «Mais, il fait la bonne chose en s’inquiétant du virus, je comprends. C’est un travailleur des services, c’est son travail en ce moment et je l’applaudis. Mais, quand il est temps de revenir au combat, vous devez jouer au jeu de combat et il ne joue pas nécessairement au jeu de combat. “

À l’heure actuelle, aucune date n’est fixée pour Daniel Cormier contre Stipe Miocic 3, car la pandémie de COVID-19 reste le principal objectif du champion. Mais, DC a déclaré que si cela se prolongeait jusqu’à l’automne, il prendrait probablement sa retraite et n’obtiendrait jamais le combat de trilogie.

Êtes-vous d’accord avec Daniel Cormier? Sonnez dans la section des commentaires, PENN Nation!

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 4/6/2020.