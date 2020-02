Daniel Cormier défend la décision des juges lors de la victoire de Jon Jones contre Dominick Reyes

Le concurrent des poids lourds de l’UFC et commentateur des couleurs Daniel Cormier a défendu les tableaux de bord des juges après que Jon Jones a vaincu Dominick Reyes par décision à l’UFC 247.

Jones a remporté une décision très controversée sur Reyes lors de l’événement principal de l’UFC 247, les juges ayant marqué 48-47, 48-47 et 49-46 en faveur du champion. Vous pouvez vérifier le score des juges tour par tour en consultant les tableaux de bord officiels.

Après l’événement, Cormier a utilisé ses médias sociaux pour défendre les juges de rendre leur décision controversée. Bien que DC ait marqué le combat pour Reyes, il a déclaré qu’un tableau de bord Jones n’était pas controversé. Jetez un œil à ce que DC a dit ci-dessous sur son Twitter.

Combat rapproché. Je le vois 3-2 mais je ne serais pas surpris si ça allait dans l’autre sens!

– Daniel Cormier (@dc_mma) 9 février 2020

Pas de vol. Combat rapproché, aurait pu aller dans les deux sens. 3-1 ou 2-2 en 5e. Je pensais 3-2 Reyes mais le combat était si serré qu’il aurait pu aller dans les deux sens.

– Daniel Cormier (@dc_mma) 9 février 2020

«Combat rapproché. Je le vois 3-2, mais je ne serais pas surpris que ce soit le contraire! », A déclaré Cormier.

«Pas de vol. Combat rapproché, aurait pu aller dans les deux sens. 3-1 ou 2-2 en 5e. Je pensais 3-2 Reyes mais le combat était si serré qu’il aurait pu aller dans les deux sens », a ajouté Cormier.

Cormier et Jones, bien sûr, étaient deux des plus grands rivaux de l’UFC au cours des années 2010. Ils se sont battus à deux reprises, Jones ayant remporté une décision unanime sur DC à l’UFC 182 en janvier 2015 et Jones a ensuite assommé Cormier avec un coup de tête dans leur match revanche à l’UFC 214 en juillet 2017, qui a ensuite été changé en No Contest.

Alors que Cormier pensait qu’il était possible pour les juges de voir une décision pour Jones, il a ajouté qu’une fiche de score de 49-46 semblait être un tronçon. DC a également ajouté que le fait que Jones était le champion n’aurait pas dû rendre compte de la façon dont les juges ont marqué ce combat.

Non pas du tout 49-46 https://t.co/ioAjbgcpY9

– Daniel Cormier (@dc_mma) 9 février 2020

Ce train de pensée est fou, je ne sais pas comment cela se répète encore et encore. C’est un combat entre deux personnes. La personne qui inflige le plus de dégâts gagne le combat. Sois juste heureux a obtenu un grand combat ce soir. C’était un combat rapproché https://t.co/A8EFSnEwx4

– Daniel Cormier (@dc_mma) 9 février 2020

“Non, pas du tout 49-46”, a déclaré Cormier.

«Ce train de pensée est fou, je ne sais pas comment cela se répète encore et encore. C’est un combat entre deux personnes. La personne qui inflige le plus de dégâts gagne le combat. Sois juste heureux a obtenu un grand combat ce soir. C’était un combat serré. »

Que pensez-vous de ce que Daniel Cormier a dit à propos des tableaux de bord des juges dans le combat Jon Jones contre Dominick Reyes?