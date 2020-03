Daniel Cormier devient le premier combattant avec 50 examens de propreté par l’USADA

Pour le moment, nous ne savons pas quand l’ancien champion de deux divisions de UFC, Daniel Cormier revient dans l’octogone, mais n’a pas cessé de recevoir les éloges de l’USADA.

DC Il est devenu le premier combattant de l’organisation à passer 50 examens Ils sont arrivés propres après avoir été examinés par l’entité réglementaire antidopage.

“J’ai fait beaucoup de choses dans ma carrière et, honnêtement, c’est l’une des choses dont je suis le plus fier.” il a dit Cormier à la cérémonie «Pour pouvoir concourir à un niveau élevé pendant longtemps et avoir encore ça, recevez quelque chose comme ça: 85 tests, tous les tests sont propres. Le faire de la bonne façon signifiait beaucoup pour moi. Étant un gars qui veut encourager les sports pour les jeunes, les jeunes athlètes, vous devez faire les choses dans le bon sens, sinon votre message passe par-dessus la tête d’un enfant. Je suis très fier de cet honneur. »

Ancien champion des poids coq de l’UFC Holly holm elle a été la première combattante avec la même reconnaissance, et Cormier Il rejoint cette reconnaissance en tant que premier combattant masculin à y parvenir.

“Pour arriver là où je suis aujourd’hui, j’ai eu la chance de recevoir de nombreux cadeaux, de nombreux talents, bien sûr,” dit Cormier. “Il ne voulait pas renoncer à ça en essayant de s’améliorer.” Ce serait aussi bon que ça allait être, rien de plus, rien de moins. Vous ne pouvez pas tromper cela. Je n’allais pas risquer ma santé à long terme pour plus d’argent ou une paire de ceintures. J’en ai déjà assez. Je suis venu vivre ma vie en tant que centre d’attention et je l’ai fait grâce à un travail acharné. Lorsque vous gardez ces choses en perspective, il n’y a pas de tentation. Je n’ai jamais été tenté de faire quelque chose comme ça. »

Il est prévu que Cormier avoir la trilogie avant Stipe Miocic à son retour dans l’octogone.