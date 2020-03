Daniel Cormier dit que la querelle de Jones guérit avec le temps, mais ne sera jamais «de l’eau sous le pont»

Daniel Cormier a peut-être forgé une querelle éternelle avec le champion des poids lourds légers de l’UFC, Jon Jones, il y a quelques années, mais cela ne signifie pas que “DC” attend pour une autre fissure à “Bones”.

Cormier, qui est officiellement 0-1 (1 NC) contre Jones, ne fait plus partie de la division des 205 livres. Après avoir passé les cinq premières années de sa carrière à l’UFC à affronter des poids lourds légers et à pourchasser Jones, le joueur de 40 ans a une division pour lui tout seul. Rappelez-vous, Cormier est passé au poids lourd en 2018 et a battu Stipe Miocic pour le titre UFC incontesté, seulement pour perdre la ceinture de retour à Miocic lors d’un match revanche en août dernier.

Pourtant, peu importe le nombre de choses accomplies par Cormier ou à quel point il est éloigné de la division des poids lourds légers de l’UFC, sa rivalité avec Jones fera toujours partie de sa carrière.

“Je pense qu’avec le temps, les choses disparaissent”, a déclaré Cormier à propos de sa querelle avec Jones plus tôt cette semaine lors d’une mêlée médiatique (h / t MMA Fighting). “Nous semblons être sur des chemins différents, évidemment. Mais l’eau sous le pont, ça ne le sera jamais.

«Je pense que pour un gars comme moi qui a travaillé si dur pour réaliser tout ce que j’ai fait, et honnêtement, comme je l’ai dit quand j’ai remporté le championnat des poids lourds, maintenant il y a quelque chose de si complètement en dehors de ce gars, personne ne peut jamais le remettre en question. “

«Mais ces choses qui se sont produites ont vraiment nui à ma carrière. Et il est plus facile pour eux de passer à autre chose que pour la personne qui en a eu le… ma carrière a été endommagée par ces actions. Pas ça.”

Avec Jones plus dans l’image, Cormier est libre de se concentrer sur son combat de trilogie avec Miocic et de regagner le titre des poids lourds de l’UFC. Certains fans de combat auraient aimé voir “DC” tester ses compétences contre un Jones apparemment mortel une dernière fois, mais l’ancien champion de l’UFC en deux divisions est plus qu’heureux de mener son dernier combat contre des poids lourds.

“J’ai eu la chance d’avoir beaucoup de moments dans les combats, et j’espère que j’en ai encore un en moi”, a déclaré Cormier. «C’est vraiment tout ce à quoi je pense. C’est ça. Encore un instant pour hisser cette ceinture au-dessus de ma tête comme je l’ai fait à maintes reprises.

«J’ai parlé à l’UFC et nous avons une idée assez claire de ce que nous voulons faire. Et maintenant, je dois voir ce que dit le champion. Je ne fais pas les règles. C’est le champion.

“Je respecte cela, je respecte Miocic, et j’espère juste que cela arrivera plus tôt que tard”, a-t-il ajouté. “Nous avons une idée de ce que nous allons faire, et je pense que cela fonctionnera.”

Cormier ayant 41 ans plus tard ce mois-ci, le temps presse. L’ancien détenteur du titre de l’UFC n’a pas concouru depuis près de sept mois et bénéficierait vraiment d’un combat avec Miocic le plus tôt possible. Mais avec Miocic qui surmonte actuellement une «blessure majeure à la rétine» subie lors de sa victoire par élimination contre Cormier lors de l’UFC 241, nous ne savons vraiment pas quand un combat sera réservé.

Si Miocic connaît une sorte de revers, vous feriez mieux de croire que les pourparlers Jones contre Cormier 3 se réchaufferont à l’approche de l’été.