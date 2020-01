Daniel Cormier dit qu’il pourrait prendre sa retraite s’il ne réalise pas sa trilogie avec Stipe Miocic

Crédit: Josh Hedges / Zuffa LLC / .

Daniel Cormier a indiqué à plusieurs reprises qu’il allait prendre sa retraite 2019quand je me suis retourné 40 ans. Le Californien, qui était à l’époque l’ancien champion du poids, a décidé de reporter ce plan avant de donner un nouveau combat à Stipe Miocic, qu’il avait éliminé il y a un an. Dans le match revanche, dans UFC 241, Cormier Il a été éliminé au quatrième tour, perdre sa ceinture

Malgré que Dana White a révélé que la trilogie entre Cormier et Myocic ça doit être le prochain combat pour la ceinture, l’ancien champion n’en est pas sûr, puisque le manager de Myocic a indiqué que le champion récupérer de la chirurgie oculaire et on ne sait pas quand il reviendra à l’octogone.

MyocicIl a déclaré que cela arrivera quand il sera avec “100% confiance”, sur l’état de sa vision.

Dans une interview avec «Ariel Helwani MMA Show», Cormier Il était méfiant après la situation.

«Vous ne pouvez pas attendre indéfiniment. Chaque jour qui passe ne me profite pas. Je suis réaliste, je comprends cela. Soit nous le faisons, soit nous ne le faisons pas. Quand je veux me battre, ce sera pour la ceinture ou je ne me battrai pas. Cela n’a rien à voir avec l’argent, il s’agit de terminer quelque chose que nous avons commencé. Et aussi parce que je sais que je peux le battre ». Expliqua DC.

Cormier, qui aura 41 ans en deux mois, dit qu’un combat durant l’été américain serait une date idéale et a clairement indiqué que Myocic ce pourrait être son dernier combat dans la MMA

«Je ne veux vraiment pas me battre avec quelqu’un d’autre. À ce stade, Stipe a la possibilité de prendre sa retraite. »

Après avoir perdu par TKO dans le dernier combat entre eux, UFC 241, Cormier Il a dit qu’il souffrait d’une blessure au dos, ce qui a empêché pendant longtemps la possibilité de réaliser la vengeance entre eux.

«Nous avons combattu quatre manches et j’ai gagné en près de quatre. Ensuite, je peux imaginer pourquoi il ne veut plus se battre. » Conclut Daniel.