Daniel Cormier dupé par un faux reportage d’Ariel Helwani sur l’UFC 249

Si vous avez prêté attention à Twitter au cours du week-end, vous avez peut-être vu qu’Ariel Helwani Helvani (avec un «v») a rapporté des informations de dernière minute sur le président de l’UFC Dana White et le dirigeant russe Vladimir Poutine parvenant à un accord sur la possibilité pour Khabib Nurmagomedov de voyager aux États-Unis afin qu’il puisse combattre Tony Ferguson le 18 avril à l’UFC 249, comme prévu.

Si vous avez vraiment fait très attention, vous vous êtes rendu compte que les informations provenaient de un compte parodie du journaliste ESPN. White ne l’a pas fait, cependant, et a répondu au faux compte Helwani.

Encore mieux que White tombant pour le faux compte était Daniel Cormier, qui en a révélé autant lors de son chat en direct lundi avec le véritable Helwani. Et le garçon a produit un segment inestimable.

Vérifiez cela (via Twitter) et essayez de ne pas rire:

“De toute évidence, je ne fais pas attention aux chèques bleus”, a déclaré Cormier.

Ouais, on sait! 😂

Au cas où vous l’auriez manqué, l’UFC 249 avance avec un nouvel événement principal mettant en vedette Tony Ferguson et Justin Gaethje se battant pour le titre intérimaire des poids légers.

Le Blue Corner est l’espace blog de MMA Junkie. Nous ne prenons pas cela trop au sérieux, et vous non plus. Si vous venez vous plaindre que quelque chose que vous lisez ici n’est pas une nouvelle percutante, attendez-vous à ce que la phrase précédente soit répétée dans TOUS LES MAJUSCULES.

.