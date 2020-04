Daniel Cormier est prêt à devenir le prochain président de l’UFC, mais admet que “Dana va être ici pendant longtemps”

Ce n’est pas facile d’être la présidente de l’Ultimate Fighting Championship (UFC) de nos jours. Non seulement White doit faire face à des combattants de toutes formes et tailles, mais il a dû jongler avec l’attaque généralisée de COVID-19 au cours des dernières semaines qui a laissé la promotion à sec.

Sans parler de l’incroyable quantité de jeu que White a subie en essayant de monter l’UFC 249 plus tard ce mois-ci.

Pourtant, le spectacle de l’UFC doit continuer éventuellement et un leader implacable comme White sera toujours nécessaire pour maintenir à flot la première promotion des arts martiaux mixtes (MMA). C’est parce qu’il y a 7 milliards de dollars sur la ligne et l’UFC essaie de combler l’écart avec d’autres organisations sportives majeures comme la NFL, la NCAA, la MLB et la NBA. L’UFC n’est pas encore tout à fait là, mais les efforts de White au fil des ans ont certainement rapproché la promotion.

Que vous soyez en désaccord avec la récente tentative de White de l’UFC 249 ou non, il est facile de voir que le président de l’UFC laisserait de très grosses chaussures à remplir s’il s’éloignait du jeu. White fait simplement trop et consacre tout son temps à penser que n’importe qui d’autre peut mieux faire son travail.

Mais cela soulève la question de savoir qui remplacera White en tant que président de l’UFC le moment venu?

Eh bien, que diriez-vous de l’ancien champion des poids lourds et poids lourds de l’UFC, Daniel Cormier? Après tout, «DC» pourrait être la seule autre personne qui voulait voir l’UFC 249 se dérouler plus que White.

«Je pense que quiconque dans le monde à sa droite pourrait [take the job]», A déclaré Cormier à MMA Fighting. «Être à la tête d’une organisation qui fait tant de grandes choses en termes de divertissement, et pas seulement cela, mais aussi de l’aide communautaire. Je pense que ce que les gens ne voient pas, c’est le type d’influence que l’UFC a dans la communauté. Le travail qu’ils font avec les programmes pour les jeunes et les programmes du monde entier.

«Je pense que si jamais vous avez une opportunité ou si quelqu’un a la possibilité de faire un travail comme ça, ils seraient fous de ne pas espérer avoir cette opportunité. Mais Dana va être là pendant longtemps. Dana est l’homme. “

Alors que les fans de combat sont plus habitués à voir Cormier détruire tous les adversaires de l’Octogone non nommés Jon Jones ou Stipe Miocic, le commentateur des couleurs à temps partiel de l’UFC serait un excellent candidat pour succéder à White. Il est professionnel, parle bien, comprend la mentalité et les besoins d’un combattant, et a certainement la capacité de devenir dur quand cela compte le plus. Ce sont toutes des choses nécessaires pour être un promoteur MMA réussi, en particulier pour une tenue massive comme l’UFC.

“Absolument, j’aimerais n’importe quel travail avec l’UFC”, a déclaré Cormier. «J’adore cette organisation. Je pense que depuis mon arrivée de Strikeforce, j’ai noué de bonnes relations avec les gens de l’entreprise. J’ai commencé à apprendre. Je viens d’apprendre vraiment sur cette entreprise et la chose qui me frappe le plus est le temps, l’énergie et les efforts que l’UFC consacre à aider les jeunes.

“Cela me tient à coeur parce que c’est quelque chose que je fais. Je sais à quel point il est important pour Dana et l’UFC de soutenir les programmes locaux et les clubs sportifs, les clubs universitaires. Il y a tellement de choses qu’ils font pour essayer d’aider les gens du monde entier, ça me fait vraiment apprécier pour qui je travaille. »

Pour l’instant, Cormier tentera de terminer sa carrière professionnelle de MMA au sommet alors qu’il se prépare pour un combat de trilogie probable avec le champion des poids lourds de l’UFC Stipe Miocic, qui a terminé “DC” via le quatrième round TKO dans leur match revanche de l’UFC 241 l’année dernière. Après la trilogie et sa rumeur de départ à la retraite, Cormier peut essayer de gravir les échelons promotionnels et se préparer à devenir le prochain président de l’UFC.