Daniel Cormier et Josh Thompson discutent du coronavirus

UFC est également affecté par le coronavirus. Il y a quelques heures, l’UFC Brasilia a marqué l’histoire en célébrant sans public. Les combattants, l’arbitre, les équipes, les médecins et autres étaient présents, mais il n’y avait pas de fans dans l’arène. Bien sûr aussi Bellator, qui a dû annuler certains événements et en différer d’autres.

Daniel Cormier et Josh Thompson se disputent

Dans ce cas Daniel Cormier y Josh Thompson ont expliqué pourquoi cette deuxième entreprise paie à cent pour cent de son salaire à ses combattants, ce qui a suscité l’intérêt des membres du premier, comme l’a dit l’analyste de Bellator lui-même, en réponse du combattant de l’UFC.

Vous vous trompez, chaque combattant sur cette carte et même ceux qui ne figuraient pas sur cette carte ont remercié @ScottCoker pour ce qu’il a fait pour nos athlètes en leur payant leur bourse complète. Les athlètes doivent parfois être protégés d’eux-mêmes, vous devriez le savoir plus que la plupart

– Josh Thomson (@THEREALPUNK) 15 mars 2020

– Trois combattants de l’UFC m’ont demandé combien Bellator paie leurs combattants pour un combat annulé. Je leur ai dit 100% à tous ceux qui donnent du poids. Tous les trois m’ont dit qu’ils étaient nerveux au sujet des combats et voulaient savoir combien ils payaient les combattants chez Bellator.

– Josh, les combattants ce qu’ils veulent c’est se battre. Je retire mon chapeau avec Scott Coker (président de Bellator) et l’équipe mais ces combattants veulent se battre. C’est ce qu’ils font! Je vois ce que tu fais, Thompson.

– Vous vous trompez, tous les combattants de l’événement et même ceux qui ne faisaient pas partie ont envoyé leur appréciation à Scott Coker pour ce qu’il a fait pour nos athlètes, en payant la totalité de leur salaire. Parfois, les athlètes doivent être protégés d’eux-mêmesTu devrais savoir mieux que quiconque.