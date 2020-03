Daniel Cormier explique pourquoi l’UFC pourrait renoncer à Khabib vs Ferguson en faveur du match revanche de Conor McGregor

Au fil des jours, les chances de Khabib Nurmagomedov et Tony Ferguson de les connecter à l’UFC 249 le 18 avril semblent de moins en moins probables. En effet, la pandémie de COVID-19 continue de provoquer des blocages, des couvre-feux et des ordonnances strictes de maintien à domicile dans le monde entier.

Et malgré les efforts continus de Dana White pour y arriver, il est sûr de parier que le combat sera reporté. Mais pourrait-il en fait être totalement rayé pour la cinquième fois?

Selon l’ancien champion de l’UFC, Daniel Cormier, il n’est pas exclu que la promotion décide finalement d’abandonner Khabib vs Ferguson en faveur de la réservation d’un match revanche entre “The Eagle” et Conor McGregor plus tard cette année.

C’est parce qu’une fois que l’émission est de nouveau opérationnelle, l’UFC voudra probablement récupérer une grande partie de l’argent qu’elle a perdu pendant sa pause, et une revanche entre Khabib et McGregor est le plus grand combat d’argent en ce moment. Cormier a expliqué comment cela pouvait se produire après avoir été abordé par Ariel Helwani.

“Aucun combat ne fait plus d’argent que Khabib contre Conor”, a déclaré Cormier lors d’une récente interview sur le MMA Show d’Ariel Helwani (via ESPN). «Et aucun combat Tony-Khabib, peu importe qui d’autre est sur la carte, ne rapportera autant d’argent que Khabib-Conor.

«Je pense que c’est une possibilité. Ils peuvent finir par faire ça, même si la réalité est pour nous, les purs et durs, je veux Khabib contre Tony. Conor peut combattre quelqu’un d’autre tout en gagnant de l’argent », a-t-il ajouté.

Pourtant, ce n’est pas que “DC” dit que McGregor mérite un match revanche avec Khabib, car il croit fermement que “Notorious” a besoin d’obtenir une autre victoire afin d’obtenir son deuxième coup pour donner à Nurmagomedov sa première défaite.

“Conor va gagner de l’argent, mais je pense qu’il devrait se battre encore un combat avant de revenir avec Khabib. Qu’est-ce qui va changer à ce stade. Qu’a-t-il montré en 45 secondes avec Donald “Cowboy” Cerrone qu’il a prouvé qu’il pouvait aller là-bas et changer ce qui s’était passé lors du premier combat avec Khabib? “

Khabib a étouffé McGregor à l’UFC 229 en octobre 2018, bien que la victoire n’ait pas fait grand-chose pour refroidir le boeuf entre les deux. En fait, cela ne fait que l’intensifier davantage en raison de la bagarre après le combat qui a eu lieu peu de temps après le combat.

C’est pourquoi beaucoup – Cormier inclus – pensent que le match revanche pourrait être le plus grand combat au box-office que l’UFC ait jamais organisé, surpassant leur première rencontre record. Même si cela se fait au détriment de manquer Nurmagomedov et Ferguson … encore une fois.

Bien sûr, le président de l’UFC, Dana White, a récemment révélé qu’il avait enfin trouvé un endroit pour mettre en scène Khabib contre Ferguson.

Mais jusqu’à ce que “The Eagle” et “El Cucuy” soient réellement enfermés à l’intérieur de l’Octogone ensemble, rien n’est en jeu.