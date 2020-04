Daniel Cormier fait l’éloge du premier répondant Stipe Miocic: “Son esprit est au bon endroit”

Le poids lourd de l’UFC Daniel Cormier a félicité son rival, le champion des poids lourds de l’UFC, Stipe Miocic, pour son rôle de premier répondant pendant la crise des coronavirus.

Cormier et Miocic se sont affrontés chacun des deux derniers étés, la paire partageant une paire de combats mémorables avec une victoire par élimination directe chacun. DC a remporté le premier combat à l’UFC 226 quand il a assommé Miocic de manière choquante seulement pour voir l’ancien champion récupérer sa ceinture avec une superbe victoire par KO à l’UFC 241. Les deux devraient maintenant avoir un combat de trilogie chaque fois que le calendrier de l’UFC reprend plus tard cette année.

Alors que les deux sont rivaux à l’intérieur de l’Octogone, à l’extérieur de la cage, ils peuvent mettre leurs différences de côté et respecter ce qu’ils font tous les deux. Actuellement, Miocic travaille comme premier intervenant dans son Ohio natal à une époque où le monde a le plus besoin des pompiers et des ambulanciers. DC reconnaît ce que fait Miocic, et il a félicité son ennemi pour tout ce qu’il fait pour aider à lutter contre la méchante épidémie de coronavirus.

«Une chose que j’ai vue l’autre jour, a dit Stipe, s’inquiéter d’un combat en ce moment n’est pas dans mon esprit. Ce gars est l’une des personnes qui essaie de sauver des vies et sa responsabilité en ce moment n’est pas envers moi ou l’UFC. C’est à toutes ces personnes de la région de Cleveland qui ont besoin de l’aide de Stipe le pompier et non de Stipe le champion du monde des poids lourds », a déclaré Cormier à MMAFighting.com.

«Je crois que son esprit est au bon endroit, mais je suis également heureux et encouragé qu’il soit au moins physiquement prêt à recommencer le travail qui est le plus à mon avantage.»

C’est une véritable démonstration de respect de la part de DC envers son rival, mais ne vous attendez pas à ce que cela gêne les choses si et quand ils tombent pour la troisième fois plus tard cette année.

Selon vous, qui remportera la trilogie entre Daniel Cormier et Stipe Miocic?