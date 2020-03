Daniel Cormier: Frapper 50 tests USADA propres est “ l’une des choses les plus fières que j’ai accomplies ”

Image: UFC sur Instagram

Daniel Cormier est fier d’être reconnu pour ses tests de propreté pour plus de 50 tests de l’Agence américaine antidopage (USADA).

L’ancien champion des poids lourds, Cormier, a été honoré aujourd’hui par l’Agence américaine antidopage (USADA) après que 50 de ses tests soient revenus négatifs. Holly Holm a récemment été honorée pour avoir réalisé 50 tests de propreté. Cependant, le vice-président de la santé et de la performance des athlètes de l’UFC, Jeff Novitzky, a révélé que le Cormier était en fait le premier et a maintenant dépassé la barre des 54. Novitzky a félicité DC pour son engagement à lutter contre la propreté et l’équité.

“Le niveau de soin qui doit être exercé pour garantir non seulement que vous vous réveillez et dites” Je ne vais pas faire de stéroïdes ou d’EPO “, mais tout ce que vous ingérez littéralement, que vous frottez sur votre peau, vous devez assurez-vous qu’il va adhérer à ce programme », a déclaré Novitsky (via Cage-Side Press).

“En plus de cela, ce programme spécifique, que DC a subi 54 fois au cours des cinq dernières années, afin de trouver DC ces 54 fois, il a dû mettre à jour avec précision ses allées et venues – où il va être.”

“Ce n’est pas une mince tâche non plus. Si vous regardez d’autres sports professionnels, leurs tests de dépistage de drogue sont normalement effectués immédiatement après un match. Il y a une note sur leur casier disant “hé venez voir le testeur de drogue.” Ou juste après une pratique. Dans ce cas, DC a probablement été réveillé tôt le matin des dizaines de fois, a été maintenu tard le soir, si sa pratique avait été interrompue. Il y a donc, à mon avis, quelque chose à dire et à reconnaître pour ce que DC a fait et réalisé. »

Daniel Cormier rayonnait d’une oreille à l’autre alors qu’il recevait une distinction pour ses réalisations.

“J’ai fait beaucoup de choses dans ma carrière, et honnêtement, c’est l’une des choses les plus fières que j’ai accomplies”, a déclaré Cormier.

«Pour pouvoir rivaliser longtemps à un haut niveau, et pour le recevoir, 85 tests [including his tests prior to the UFC], tous les tests propres – le faire correctement signifie une tonne pour moi », a-t-il déclaré. «Étant un gars qui veut encourager les sports et l’athlétisme des jeunes, vous devez faire les choses correctement. Sinon, votre message va au-dessus de la tête des enfants.

“Il y a eu des moments où je me suis fâché contre l’USADA”, a admis Cormier. «Et toutes ces autres choses. Mais ils font un excellent travail. Ils font un excellent travail que tout programme de tests pourrait faire pour un sport en constante évolution. Et les tests évoluent avec le sport.

“L’UFC va mieux aujourd’hui grâce à l’USADA”, a ajouté Cormier.

Regardez Jeff Novitsky et Daniel Cormier discuter de cette étape ci-dessous:

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 3/6/2020.