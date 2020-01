Daniel Cormier: Il va falloir un poids lourd et sa puissance KO pour battre Jon Jones

Daniel Cormier et Jon Jones ont sans aucun doute la rivalité la plus amère de l’histoire des arts martiaux mixtes (MMA). Ainsi, après avoir perdu contre «Bones» à deux reprises, Cormier reconnaît la grandeur du champion du monde des poids lourds légers et n’hésite pas à lui donner ses accessoires dans cet aspect malgré leurs différences.

Donc, après avoir passé beaucoup de temps à l’intérieur de l’Octogone avec Jones, “DC” est arrivé à la conclusion qu’il n’y a pas un autre 205 livres sur la planète qui peut battre Jones, disant qu’il pense que ça va prendre un Heavyweight qui assommera Jones pour lui remettre sa première défaite.

“Je ne sais pas qui bat Jon Jones”, a admis Cormier lors d’une récente interview avec BT Sport. “Je ne sais vraiment pas, et évidemment vous connaissez mes sentiments envers lui, mais il est bon, mec. Je pense que ça va prendre un poids lourd. Ce sera l’un de ces gars-là – un de ces gros, gros gars qui éteindront les lumières. Je ne sais tout simplement pas si ces gars-là peuvent battre Jones en 25 minutes. “

Alors que Cormier était l’ancien champion des poids lourds de l’UFC, ses deux défaites contre Jones ont atteint 205 livres.

“Bones” a taquiné un passage à la catégorie de poids de 265 livres dans le passé, et comme il est assez proche de nettoyer sa division actuelle, un mouvement à la hausse pourrait se produire cette année ou la suivante. Mais il y a un champion chez Middleweight qui envisage une épreuve de force contre Jones, car Israël Adesanya n’a pas hésité à faire des fouilles avec le champion chaque fois qu’il en a l’occasion.

Mais a-t-il les côtelettes pour vaincre Jones?

“C’est un bon combattant”, a déclaré Cormier en parlant d’Adesanya. “Il a tellement d’armes et, regardez-moi, je sens que je suis l’un des plus grands combattants de tous les temps, et il (Jones) m’a battu deux fois”, a-t-il ajouté.

«Donc, cela en dit long sur qui il est en tant que compétiteur. Mais Israël peut-il le combattre? Oui, surtout si Jon adopte la mauvaise approche pour combattre «Izzy». Vous combattez Israël Adesanya, vous feriez mieux d’aller faire des démolitions parce que si vous vous tenez avec lui, il est dangereux pour personne. »

Malheureusement, Adesanya a beaucoup de travail à faire à 185 livres avant de se lever pour défier Jones, et “Le dernier Stylebender” a déjà déclaré qu’une épreuve de force potentielle ne se produirait qu’en 2021.

Pour l’instant, Jones a un autre défi devant lui à 205 livres, alors qu’il est sur le point de défendre son titre contre Dominick Reyes dans l’événement principal de l’UFC 247 le 8 février 2020 à Houston, au Texas.