Daniel Cormier: Khabib Nurmagomedov est «si bon» que les adversaires savent ce qui va arriver et ils ne peuvent toujours pas l’arrêter

Peu de combattants connaissent mieux Khabib Nurmagomedov que Daniel Cormier.

L’ancien champion des deux divisions a été partenaire d’entraînement de Nurmagomedov pendant plusieurs années, travaillant tous deux à l’American Kickboxing Academy et, plus récemment, Cormier a été l’entraîneur de lutte du Russe invaincu.

Au cours des deux derniers mois, Nurmagomedov a été au milieu d’un camp d’entraînement intense pour se préparer à son affrontement contre Tony Ferguson lors de l’UFC 249. Après que le combat ait été fait et abandonné à quatre reprises, Nurmagomedov contre Ferguson pourrait être l’un des les combats de titre les plus attendus de l’histoire de l’UFC.

Selon Cormier, Nurmagomedov traitait sa préparation avec ce genre d’attitude alors que le champion des poids légers cherche sa troisième défense de titre consécutive, mais peut-être plus important encore, il a l’occasion de vaincre sans doute le défi le plus difficile de toute sa carrière.

“Il avait l’air bien”, a déclaré Cormier à MMA Fighting à propos du camp d’entraînement de Nurmagomedov pour l’UFC 249. “Mec s’entraînait dur. Il était très concentré. Il était conscient du défi qui se présentait devant lui. C’est un gars qui comprend à quel point Tony Ferguson est difficile à préparer et à quel point il peut être difficile à l’intérieur de l’Octogone.

«Je pensais donc qu’il était sur le point. Je pensais qu’il était en avance sur le calendrier. Je pensais qu’il était un vrai pro du pro. C’est sa nouvelle chose. C’est son discours de poubelle – “Je suis professionnel, mon frère, c’est mon truc, je suis professionnel.” Alors il était vraiment enfermé. “

Cormier ne prétendra pas être impartial en ce qui concerne son opinion sur le combat, mais en tant que membre régulier de l’équipe de diffusion de l’UFC, il a passé beaucoup de temps à étudier les deux athlètes avant l’UFC 249.

Au cours de sa séquence de 12 victoires consécutives, Ferguson a battu une série de poids légers les mieux classés tout en terminant neuf de ces adversaires par KO ou par soumission. Ferguson est comme un cube Rubik humain quand il se bat parce qu’il a été presque impossible pour les adversaires de se rapprocher de le comprendre.

Cela dit, Cormier a vu un comportement de Ferguson dans certains de ses combats passés qui lui fait croire que Nurmagomedov pourrait être un problème stylistique pour lui quand ils s’affronteront finalement le 18 avril.

“J’ai vu Tony Ferguson être si spectaculaire tout au long de sa carrière, mais j’ai aussi parfois vu Tony se débattre avec le genre de jeu qu’apporte Khabib”, a expliqué Cormier. «Le combat de Kevin Lee – Kevin Lee a pu mettre en œuvre un très bon plan de match au début de ce combat, mais il était fatigué. Tony a ensuite pu profiter d’une erreur qu’il avait commise. J’ai regardé Abel Trujillo abattre Tony et le contrôler.

“Ces types de gars, et cela a été accordé il y a quelque temps, et Tony s’est considérablement amélioré, ces types de gars sont capables de faire cela et ces gars-là ne sont pas au niveau de Khabib Nurmagomedov.”

Depuis ses débuts à l’UFC en tant que perspective jusqu’à son titre de champion, Nurmagomedov a été une force dominante de la nature contre presque tous ses adversaires.

Il a frappé ses adversaires par une large marge, en moyenne plus de cinq éliminations par 15 minutes qu’il passe dans la cage et il n’a perdu qu’un tour pendant toute sa carrière à l’UFC lors du combat contre Conor McGregor en 2018 – et Nurmagomedov l’a terminé un tour plus tard.

«Son contrôle suprême étouffe. Son contrôle. Sa compréhension du grappling et des positions de grappling. C’est un nouveau niveau », a déclaré Cormier. “Je ne sais pas comment le dire autrement. Le gars n’est qu’une bête.

«Je pense qu’il va créer beaucoup de problèmes à Tony. Honnêtement, il a une bien meilleure position que les gens veulent lui en attribuer le mérite. »

Aussi dynamique et créatif que puisse être Ferguson lors de ses performances, Cormier prédit qu’il aura encore du mal à empêcher Nurmagomedov de faire ce qu’il fait de mieux sur cinq tours.

En fait, Cormier souligne que personne n’a pu empêcher Nurmagomedov d’imposer sa volonté et il ne pense pas que Ferguson sera différent.

«À quel point devez-vous être bon pour que tous vos adversaires sachent exactement ce que vous allez faire. Ce n’est pas un secret ce que Khabib va ​​vous apporter et il va toujours mettre en œuvre ce plan de match en T », a déclaré Cormier. «Cela vous indique le niveau de ce type. Tu sais ce qui va arriver.

«Mon homme Dustin Poirier s’est entraîné pour cela. Il le savait, mais au moment où Khabib l’a attrapé, c’était probablement comme “Je me suis entraîné avec des gars avant, mais ils ne se sentaient pas comme ce gars”. Je crois juste qu’il est si bon dans ce qu’il fait, il n’a même pas besoin de le cacher. “