Daniel Cormier n’a “plus qu’un”

Daniel Cormier récemment âgé de 41 ans, nous commentions déjà le désir du nord-américain de la trilogie avec l’actuel champion poids lourd de la UFC, Stipe Miocic. Eh bien, dans une transmission par “instagram live” menée par Kamaru Usman, “DC” Il a déclaré: “” Je sais que nous vivons une époque folle, avec tout ce qui se passe dans le monde. Mais il me semble que les pourparlers et les termes du combat sont sur la bonne voie. Je vais combattre ce gars dans mon dernier combat, dans quelque chose qui serait le plus idéal que j’aurais pu imaginer. Ce sera magnifique. “

Cormier a également déclaré: «Il m’en reste un, ils m’ont demandé si je continuerais à me battre et la réponse est non. Il m’en reste un. Certains de ces gars sont très jeunes et je n’ai pas à me battre contre un jeune. Miocic a environ 38 ans. Je vais donc combattre un vieil homme une dernière fois et c’est tout, je ne vais pas combattre quelqu’un de 27 ans. »

Des rumeurs suggèrent que le combat entre Cormier et Miocic pourrait avoir lieu en San Francisco, Californie, très proche de l’endroit où Cormier habite et s’entraîne. L’autre option est de l’avoir dans Nouvelle-Orléans, Louisiane qui est l’état d’origine de “DC”.