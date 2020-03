Daniel Cormier ne célèbre pas l’arrestation de Jon Jones, veut que l’UFC intervienne et le sauve

Après que Jon Jones a été arrêté à nouveau la semaine dernière pour conduite en état d’ivresse (DWI), avoir un conteneur ouvert et une utilisation négligente d’une arme à feu (détails), de nombreux membres de la communauté des arts martiaux mixtes (MMA) ont critiqué “Bones” pour une fois de plus. se mettre du mauvais côté de la loi.

D’autres, cependant, sont venus soutenir «Bones» à son heure la plus sombre.

Maintenant, l’un des plus grands rivaux et critiques de Jon au fil des ans parle de sa dernière infraction, alors que Daniel Cormier intervient dans le dernier revers de “Bones”. Et si vous pensez qu’il va profiter de l’occasion pour botter le champion des poids lourds légers pendant qu’il est à terre, vous vous trompez profondément.

“Mais ce n’est pas moi. Je n’ai pas fêté. Je n’ai pas célébré à nouveau que l’enfant avait des ennuis », a déclaré Cormier lors d’un épisode de DC et Helwani via ESPN après avoir appris de ses amis ravis que Jon avait été arrêté. “Je ne pense pas que vous devriez célébrer ou danser sur la tombe de quelqu’un dans ses moments les plus sombres.”

Bien sûr, Cormier a utilisé les transgressions passées de Jon contre lui lors de la préparation de leurs combats, mais au fond de “DC”, Jones sait que Jones a besoin d’aide, et rapide. Et même si «Bones» a fait sa part dans le passé pour se mettre en ligne droite et étroite, cela ne suffit pas. C’est pourquoi Cormier souhaite que l’Ultimate Fighting Championship (UFC) intervienne.

“Je pense que l’UFC doit le sauver”, a déclaré Cormier. “Gardez-le, mais essayez vraiment de l’aider à aller mieux.”

Une grande partie des critiques venant de Jones est le fait qu’il a été arrêté à une époque où le Nouveau-Mexique – ainsi que le reste du monde – est en détention en raison de la pandémie de COVID-19 en cours. Mais la façon dont «DC» le voit, assis avec peu de choses à faire est en fait une recette parfaite pour un désastre pour quelqu’un qui a évidemment des problèmes.

“Pour un gars qui a ces problèmes – que ce soit l’alcool, que ce soit la drogue – ce temps mort est votre pire ennemi”, a-t-il déclaré. “Tous ces vices commencent à vous tirer dessus, chaque fois que vous êtes assis à la maison sans rien faire, surtout si vous n’êtes pas une personne qui fait beaucoup de choses.”

Jones doit comparaître devant le tribunal le 8 avril, et bien que l’UFC ait publié cette déclaration, la promotion n’a toujours donné aucune indication quant à ce que deviendra le statut de Jon en tant que champion actuel de 205 livres.