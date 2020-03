Daniel Cormier ne prévoit pas de revenir à 205 livres, espère que le combat de Stipe Miocic sera le suivant

L’ancien champion des poids lourds de l’UFC, Daniel Cormier, a déclaré qu’il n’avait pas l’intention de revenir à 205 livres et espérait continuer à se battre en trilogie avec Stipe Miocic.

Cormier n’a pas combattu depuis août dernier, quand il a subi une superbe perte de TKO au quatrième tour contre Miocic dans le match revanche de la paire pour perdre le championnat des poids lourds de l’UFC. Cormier a remporté les trois premiers rounds du combat avant que Miocic n’effectue un ajustement et ne commence à se rendre dans le corps de DC, ce qui conduit à l’élimination directe.

Depuis l’été dernier, il y a eu des discussions sur un combat de trilogie entre les deux rivaux, mais jusqu’à présent, rien n’a été réservé. Miocic a souffert d’une blessure à l’œil, tandis que DC lui-même a également du mal à rester en bonne santé.

S’adressant aux médias à Las Vegas avant l’UFC 248, on a demandé à Cormier quels étaient ses plans pour son prochain combat. On lui a demandé s’il envisageait de revenir à la catégorie des poids lourds légers et s’il prévoyait toujours de combattre Miocic par la suite. Voici ce qu’il a dit (h / t Heidi Fang).

Daniel Cormier dit qu’il n’a aucune envie de revenir en 205e division.

Il vient également de dire qu’il espère qu’il lui reste un combat: j’espère avoir encore un moment pour hisser cette ceinture au-dessus de ma tête. Il a ensuite ajouté: “J’aimerais combattre Miocic.” pic.twitter.com/BKxpz86USh

– Heidi Fang (@HeidiFang) 5 mars 2020

La plupart supposaient que Cormier en avait terminé avec ses jours à 205 livres malgré tout le succès qu’il avait eu chez les poids lourds légers en tant qu’ancien champion. Mais parce qu’il est toujours classé dans la catégorie de poids, cela a laissé la porte ouverte pour un retour dans la division, bien que Cormier dit que ce n’est pas son objectif. Son objectif principal en ce moment est de retrouver la santé et d’avoir un dernier combat contre son rival Miocic pour toutes les billes.

Pensez-vous que nous verrons toujours le combat de la trilogie Daniel Cormier contre Stipe Miocic?

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 3/5/2020.