Daniel Cormier n’était pas à 100% pour le match revanche de Stipe Miocic

Javier Mendez veut voir le combat de la trilogie.

L’entraîneur-chef de l’American Kickboxing Academy espère que l’UFC réserve un troisième combat entre l’actuel champion des poids lourds Stipe Miocic et l’ancien détenteur du titre des poids lourds et des poids lourds Daniel Cormier. Les deux premiers ont combattu à l’UFC 226 en 2018, où Cormier a éliminé Miocic pour devenir champion, puisqu’il détenait déjà le titre de 205 livres. Ils auraient plus tard un match revanche un an plus tard à l’UFC 241, et cette fois-ci, Miocic a réussi à arrêter Cormier au troisième tour de leur concours pour regagner sa ceinture. Ce fut l’un des meilleurs combats de championnat des poids lourds de l’histoire de l’UFC.

Bien que Mendez apprécie les ajustements que Miocic a faits pour revenir et battre Cormier à l’UFC 241, Mendez dit que son élève n’était pas complètement prêt pour le combat.

“Eh bien, vous savez, nous faisons tous des excuses, nous disons tous ceci et cela, et je suis bon à faire des excuses aussi, vous savez, parce que je l’ai fait”, a déclaré Mendez à MMA Junkie. «Mais l’essentiel est que j’aime dire la vérité. Cela apparaît comme une excuse, mais Daniel vient de subir une intervention chirurgicale peu de temps après ce combat. Il n’allait pas à 100%.

“Il était bon. Il était prêt pour le combat pour le titre, ne vous méprenez pas, mais il n’était pas le même que lors du premier combat, tout droit. Et je sais que ça ne sonne pas bien de dire ça, mais je vais prendre la chaleur. C’est bien, souffle, je vais bien avec ça. Mais c’est la vérité. “

Cormier a déclaré à ESPN qu’il avait subi une opération au dos en décembre 2018 après sa première défense du titre des poids lourds contre Derrick Lewis. Cormier est revenu dans l’octogone en juillet pour le match retour contre Miocic, où il a perdu le titre.

Mendez pense que Cormier n’a pas eu le temps nécessaire pour récupérer et gagner pleinement la mobilité pour être en bonne forme pour le combat. Quoi qu’il en soit, Mendez admire la performance de Miocic et lui attribue tout le mérite de la victoire.

“Stipe a gagné juste et carré”, a déclaré Mendez. «Il a frappé de beaux coups de corps. Il a récupéré. Il perdait tous les rounds; il a récupéré fantastique. Je veux dire, hé, si je dois dire quelque chose, mec, accessoires pour lui.

«Il est revenu de l’adversité et il a réussi. Alors mec, il y a beaucoup à dire sur la façon dont il a fait; seul un vrai champion peut le faire. Champion des champions, ils font ça, et il l’a fait. Ils sont donc tous les deux dans les mêmes catégories de champions de champions, vous savez. Et ils l’ont tous deux réussi et ils l’ont tous les deux prouvé. Un combat de trilogie serait donc un grand combat entre deux grands champions. »

Mendez veut la prochaine trilogie Miocic. Cependant, Miocic s’est récemment remis d’une blessure à l’œil et il a également exprimé son intérêt à poursuivre la boxe à son retour. Mendez est confiant que la trilogie entre Miocic et Cormeir se déroulera ensuite et dit que “DC” n’acceptera aucun autre combat.

“Il est sur Stipe”, a déclaré Mendez. «Et s’il n’obtient pas Stipe, ce sera probablement le cas. Donc, ce serait dans le meilleur intérêt de l’UFC, s’ils veulent sauver un combat de chapiteau, ce qui est une grande trilogie – l’une des meilleures trilogies qu’ils aient eues.

“Donc, ils sont tous les deux 1-1, donc c’est un grand combat de trilogie dans la division des poids lourds. Je pense que l’UFC est très intelligent, et je le croirais et je pense à 100% qu’ils vont dire que c’est le combat à mener. “

