Daniel Cormier partage son plan sur la façon de sauver l’UFC 249

La star de l’UFC Daniel Cormier a élaboré un plan sur la façon dont il pourrait aider à sauver l’événement très attendu de l’UFC 249 le mois prochain.

Tout le monde aime entendre parler de son peuple préféré en période de difficultés, et Cormier est certainement considéré comme l’une des personnalités les plus divertissantes et les plus appréciées du monde des arts martiaux mixtes aujourd’hui.

Lors d’une récente interview avec Ariel Helwani pour ESPN, Cormier a présenté un plan amusant qui permettrait au très attendu UFC 249 de payer à la vue le mois prochain.

“C’est pourquoi je ne suis pas président de l’UFC, car je les ramasserais tous”, a déclaré Cormier. “Je les ramasserais tous! Je prendrais mon jet et je dirais hé, où est Jessica Andrade au Brésil? Qui d’autre est sur cette carte qui vit hors du pays? Disons qu’il y a tout un tas de combattants brésiliens sur la carte, je dirais que vous vous rencontrez tous chez Jessica Andrade, je viens là-bas. Rose Namajunas – oh, tu es au Colorado, et il y a un gars en Oklahoma? Vous vous rencontrez au Kansas quelque part, je m’arrête au Kansas pour venir vous chercher.

«Nous volons tous vers la Chine, car bon, les Chinois ont compris! Nous allons nous battre en Chine », a ajouté Cormier. “D’accord, il est à Orlando [Jacare Souza]. Je fais un arrêt en Floride, d’accord, il y a plusieurs personnes qui se battent hors de la Floride. Sijara Eubanks, elle peut conduire! »

Cormier a ensuite énuméré une multitude de moyens pas si plausibles qu’ils pouvaient amener tout le monde à la destination requise pour que cette carte aille de l’avant.

Aussi amusant que cela puisse être, nous savons tous que le président de l’UFC, Dana White, est assis quelque part en pensant «hey, peut-être que cela pourrait réellement fonctionner». Ils veulent désespérément mettre cette carte, et nous la verrons presque certainement sous une forme ou une autre si c’est la dernière chose que fait White.

Que pensez-vous de ce plan de Daniel Cormier?

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 23/03/2020.