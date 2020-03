Daniel Cormier pense que Jon Jones ne devrait pas être exclu après une récente arrestation: “ L’UFC doit le sauver ”

Daniel Cormier ne croit pas que l’UFC devrait couper Jon Jones après sa récente arrestation.

Jeudi, la nouvelle a été annoncée que Jones avait été arrêté pour un délit de CFA, utilisation négligente d’une arme à feu et possession d’un conteneur ouvert. C’est un autre mauvais regard pour le champion des poids lourds légers qui a eu des problèmes avec la loi et avec l’USADA dans le passé.

Pour de nombreux fans, après avoir entendu parler de la dernière arrestation de “Bones”, ils ont demandé que le champion soit déshabillé ou libéré. Pourtant, pour le rival de longue date de Jones, Daniel Cormier, il pense que la promotion basée à Las Vegas devrait le garder sur la liste car ils doivent sauver le champion des poids lourds légers.

“Je ne pense pas que l’UFC devrait le couper. Je pense que si l’UFC coupe Jones parce qu’il avait 21 ans quand il a commencé là-bas et qu’il était champion à 23 ans, donc depuis 10 ans, il est le champion », a déclaré Cormier sur DC et Helwani sur ESPN. «Nous parlons du moment où les gens commencent à ne plus avoir besoin de tout ça de ta part, que se passe-t-il? Je pense que ça accélère. Si l’UFC le coupe, il peut emprunter un chemin que vous pouvez vous réveiller un matin et voir des nouvelles de quelque chose de très, très mauvais qui arrive à ce mec. Je ne pense pas que l’UFC devrait le couper, je pense que l’UFC doit le sauver. Gardez-le, mais essayez vraiment de l’aider à s’améliorer. »

Cormier pense également que les juges d’Albuquerque doivent envoyer un message à Jones lors de son audition. “DC” dit qu’une fois les combats terminés et que “Bones” n’a plus rien à faire, cela ne fera qu’empirer pour lui à moins que les gens ne le mettent dans la bonne direction.

Il semble peu probable que l’UFC libère Jon Jones car il est une star massive et serait sans aucun doute signé par une autre promotion. Mais le déshabiller est certainement quelque chose qu’ils pourraient envisager après cette récente arrestation.

Êtes-vous d’accord avec Daniel Cormier sur le fait que l’UFC ne devrait pas libérer Jon Jones après sa récente arrestation? Sonnez dans la section des commentaires, PENN Nation!

