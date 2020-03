Daniel Cormier pense que le style de Nurmagomedov compliquera définitivement Ferguson

Personne ne doute que Tony Ferguson Il est exceptionnel, mais c’est un combattant qui, malgré sa victoire, a généralement du mal à l’octogone.

Ce 18 avril, Ferguson met sa séquence de victoires de douze matchs en jeu lorsqu’il mesure qui est considéré comme l’une des forces les plus dominantes de l’histoire du MMA, Khabib Nurmagomedov, dans le stellaire de UFC 249 ce 18 avril.

Les deux combattants ont une séquence de douze victoires consécutives dans ce qui est considéré comme le plus grand combat de l’histoire de la division des poids légers.

Bien que Nurmagomedov comprenne le défi difficile que représente Ferguson, Daniel Cormier, son ami et coéquipier depuis des années AKAIl pense qu’il s’est plus que bien préparé au combat.

“Ça avait l’air bien”, a déclaré Cormier au MMA Fighting. “Le gars s’entraînait dur. J’étais concentré. Il était conscient du défi qui l’attendait. C’est un gars qui comprend à quel point il est difficile de se préparer pour Tony Ferguson et à quel point cela peut être trompeur à l’intérieur de l’octogone. »

Cormier reconnaît que Ferguson est capable de choses spectaculaires, mais qu’il ne l’a pas vu s’amuser contre des combattants qui ont un style axé sur le combat.

“J’ai vu Tony Ferguson être si spectaculaire tout au long de sa carrière, mais j’ai également vu Tony avoir des complications dans le même style que Khabib. Le combat avec Kevin Lee. Kevin Lee a pu mettre en œuvre une bonne stratégie au premier tour, mais il s’est fatigué. Tony a ensuite pu profiter de l’erreur qu’il avait commise. J’ai vu Abel Trujillo abattre Tony et le contrôler. Ces gars-là, et oui, c’était il y a quelque temps et Tony s’est considérablement amélioré, mais ces gars-là ont pu le faire et ils ne sont pas au niveau de Khabib Nurmagomedov. Je pense que cela posera beaucoup de problèmes à Tony, et il est beaucoup mieux debout que les gens ne le pensent. “

Alors que beaucoup se préparent à combattre la domination de Nurmagomedov, Cormier dit qu’une fois à l’intérieur de l’octogone, ils réalisent que c’est quelque chose de complètement différent.

“Dustin Poirier s’est entraîné pour ça. Il savait qu’au moment où Khabib l’a attrapé, c’était comme “Je me suis entraîné avec d’autres sujets auparavant, mais aucun ne se sent comme ce sujet.” Je pense que Khabib est si bon dans ce qu’il fait qu’il n’a même pas besoin de le cacher “, a-t-il conclu.