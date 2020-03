Daniel Cormier pense que l’UFC 249 arrivera, pas aussi confiant quant au calendrier complet des combats par la suite

Il est difficile de croire que quiconque veuille voir Khabib Nurmagomedov et Tony Ferguson se battre plus que prévu avec le président de l’UFC Dana White, mais Daniel Cormier pourrait être ce type.

L’ancien champion des deux divisions, qui a travaillé avec Nurmagamedov pendant la majeure partie de sa carrière à l’UFC, attend avec impatience cette confrontation colossale depuis plusieurs années après que le combat a été réservé, puis abandonné à quatre reprises.

Maintenant que la pandémie de coronavirus a mis fin aux événements sportifs à travers le monde, on a presque l’impression que Nurmagomedov et Ferguson sont maudits de ne jamais se rencontrer. Alors que de nombreux pays restent bloqués en ce moment – y compris la majorité des États-Unis – White a déclaré que la promotion ira de l’avant avec l’UFC 249 le 18 avril lors d’un événement à huis clos dans un endroit sans nom … et Cormier le croit absolument.

“Je suis peut-être le seul gars qui en veut plus que Dana White”, a déclaré Cormier en riant en parlant à MMA Fighting. «Je suis peut-être le seul à vouloir plus que Dana.

“Je crois qu’il va faire l’UFC 249. Je n’en doute pas. Je ne doute pas de Dana. Quand il se concentre habituellement sur quelque chose, il le fait. Il a parlé de FOX et ESPN et de toutes ces choses à l’époque et les gens pensaient qu’il était fou. Mais samedi, nous avons eu 12 heures d’affilée de l’UFC sur ESPN. Cela n’a jamais été une pensée pour nous à l’époque où nous regardions cette chose alors qu’elle commençait à grandir. Je pense que sa volonté et sa passion ont vraiment guidé ce sport dans des endroits où nous n’aurions jamais pensé être. »

Autant de foi que Cormier met en blanc pour que l’UFC 249 existe, il ne peut pas le soutenir avec la même confiance en ce qui concerne le reste de l’horaire au printemps et en été.

White a déclaré qu’après l’UFC 249, il allait de l’avant avec le reste du calendrier de la promotion, qui comprend une carte à Lincoln, au Nebraska le 25 avril et un spectacle à Oklahoma City, Okla., Le 2 mai.

Il est maintenant tout à fait possible que ces deux spectacles puissent se produire dans des circonstances similaires à celles de l’UFC 249 – dans un nouvel endroit à huis clos – mais Cormier n’est pas si sûr que la logistique se déroulera aussi facilement que les efforts déployés pour s’assurer que Nurmagomedov affrontera Ferguson sur 18 avril.

“Je crois que l’UFC 249 aura lieu et je suis rarement en désaccord avec ce que Dana dit – je ne sais pas comment il va continuer le programme de combat complet après cela”, a déclaré Cormier. “Un seul, je pense qu’il est plus facile de retirer parce qu’il est si massif.

“Je ne sais pas combien il sera difficile de faire l’UFC Oklahoma City et l’UFC San Diego et l’UFC Portland. Je ne sais pas à quoi cela ressemble par rapport à l’UFC 249, l’une des plus grandes cartes de l’année. “

Cela dit, Cormier se concentre uniquement sur l’UFC 249 pour le moment alors que Nurmagomedov se prépare à défendre son titre contre Ferguson dans sans doute l’un des combats les plus attendus de l’histoire des arts martiaux mixtes.

Il est évident que Cormier et White veulent le voir, mais même leur désir d’assister à ce combat ne correspond pas tout à fait à la faim de Nurmagomedov pour enfin voir Ferguson se tenir en face de l’Octogone.

«Je connais Khabib depuis des années. Je sais à quel point ce combat est important pour lui », a déclaré Cormier à propos du Russe invaincu. «Il veut combattre Tony Ferguson. Il veut battre Tony Ferguson. J’ai l’impression qu’il se prépare aussi bien qu’il l’a jamais fait pour atteindre cet objectif. Non seulement Khabib, mais je suis sûr que Tony ressent la même chose.

«Mec attend depuis des années pour mettre la main sur Khabib. Qu’est-ce que Tony a gagné de suite maintenant? 12 combats? C’est fou. L’UFC a mis quelque chose là-haut l’autre jour avec les 12 derniers adversaires de Khabib et les 12 derniers adversaires de Tony. C’est absurde d’avoir des gars aussi haut sur la trajectoire de collision pour se battre. À travers tous les reprogrammations de combats, tous les reports, personne d’autre n’a pu battre ou rivaliser avec ces mecs. Cela vous indique à quel point ils sont en avance sur tout le monde. »