Daniel Cormier pense qu’il ressemble à Dwayne Johnson et “The Rock” répond

Cormier, qui était l’ancien champion des poids légers et lourds de l’UFC, a récemment admis avoir pris quelques kilos pendant la quarantaine. Mais cela n’a pas empêché “DC” de mettre des informations sur une affiche ESPN qui la faisait ressembler à The Rock.

“Alors, voici l’accord, ils m’ont montré trois exemplaires … l’affiche”, a déclaré Cormier sur DC et Helwani sur ESPN (via Heavy). “Le premier était un peu joufflu, tu sais, alors j’ai dit ‘Rends-le un peu moins joufflu’ et ensuite ça l’a rendu un peu moins joufflu. Et puis j’ai dit: “Rasez-vous la tête. Faire ressembler son visage au mien mais à The Rock, et ensuite je veux que mon corps ressemble à The Rock. “

Helwani a apparemment ri, mais Cormier dit que les gens sont jaloux qu’il ressemble à The Rock et ils ne le font pas.

“Ne déteste pas”, a déclaré Cormier. “Les gens détestent” parce que je ressemble à Dwayne Johnson. Ce n’est pas de ma faute s’il y a une grande ressemblance entre The Rock et moi. “

Mais il s’avère que Daniel Cormier n’est pas le seul à voir la ressemblance avec Dwayne Johnson sur les réseaux sociaux pour dire que lui et DC ressemblent à des jumeaux.

«Maaan, ça me fait bien rire. Moi et mon frère @dc_mma [Daniel Cormier] ce sont des jumeaux pratiquement identiques. Surpasser les gens. Sheeesh #LikeLookingInTheMirror ”, Johnson a répondu.

Daniel Cormier se prépare pour son combat à la retraite contre Stipe Miocic plus tard cette année. Il dit que c’est bien qu’il se batte à la retraite sans l’aide des fans, car il ne se soucie que de récupérer sa ceinture.

Pendant ce temps, Dwayne Johnson n’est pas étranger au MMA, car il participe souvent à des événements et a même attaché la ceinture BMF autour de la taille de Jorge Masvidal à l’UFC 244.

http://mma.uno/galeria-rachael-ostovich-la-bella-peleadora-de-ufc-que-la-rompe-en-la-redes-sociales/